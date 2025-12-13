Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Oro

La borrasca Emilia obliga a aplazar el partido del Rahi Sepisur Adesal

Las inclemencias meteorológicas impiden que el Mislata, el rival valenciano de las cordobesas, pueda desplazarse a Córdoba

Rafa Moreno, técnico del Rahi Sepisur Adesal, durante un encuentro de esta temporada.

Rafa Moreno, técnico del Rahi Sepisur Adesal, durante un encuentro de esta temporada. / Víctor Castro

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rahi Sepir Adesal Córdoba ha visto aplazado el partido que debía jugar a las 13.00 horas de este domingo, correspondiente a la décima jornada de la División de Honor Oro de balonmano femenino. La llegada de la borrasca Emilia a Valencia ha provocado que el rival de las cordobesas, el Mislata, no pueda desplazarse. Los dos clubes se han puesto rápidamente de acuerdo para que no se juegue el choque y se celebre en otra fecha.

Una racha interrumpida

El conjunto que entrena Rafa Moreno verá por tanto interrumpida su racha positiva de resultados de las últimas semanas. El año deportivo lo concluirá el próximo sábado a las 18.30 visitando al Lleida, uno de los conjuntos de la zona baja de la tabla clasificatoria.

