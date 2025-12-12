Los dos retos del Córdoba Futsal: apunta a la Copa de España y busca refuerzos

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ya ha alcanzado el tramo final de la primera vuelta en la Primera División de fútbol sala. Al conjunto blanquiverde le ha llegado por tanto la hora de la verdad en la lucha por la soñada plaza en la Copa de España. El cuadro blanquiverde finalizó la 13ª jornada en la décima posición con 18 puntos, a dos de la octava, que ocupa el O Parrulo con 20.

Los cordobeses tenían encarrilada la plaza copera tras la victoria por 4-1 ante el Jaén Paraíso Interior. Sin embargo, la derrota cosechada en la cancha del Noia (3-2) y el empate en Vista Alegre frente al Osasuna Magna Xota (3-3) le han complicado su clasificación. El Córdoba Futsal visitará este sábado al Peñíscola (17.00 horas) y recibirá el próximo día 27 al Alzira en el choque con el que cerrará la primera vuelta. Los de Santoro no tienen garantizada la clasificación para la Copa ganando al Peñíscola y al Alzira. Sin embargo, de conseguirlo, tendrían más de un 90% de posibilidades de lograrlo.

Con ElPozo Murcia y el Barça con el billete asegurado, seis plazas esperan todavía a que alguien las ocupe. Manzanares (23 puntos), Jimbee Cartagena y Valdepeñas (22), Movistar Inter y Palma Futsal (21), O Parrulo (20), Jaén Paraíso Interior FS (18), Córdoba Futsal (18) y Noia (17) son los candidatos.

Los partidos claves en la lucha por la Copa

Dos encuentros claves en la lucha por la Copa serán el O Parrulo-Inter de este sábado y el Jaén Paraíso Interior-Palma Futsal de la jornada siguiente, pues en ella habrá enfrentamientos directos entre aspirantes a la Copa. El Córdoba Futsal se ha metido en esta lucha consciente de que no era su objetivo inicial, pues el suyo de todos los años es la permanencia en la mejor liga del mundo. Sin embargo, la buena dinámica de la primera vuelta ha terminado ilusionando tanto al entorno del club, que ahora, quedarse fuera, supondría una decepción.

La búsqueda de refuerzos

Mientras la plantilla lucha por la Copa de España, la dirección del club apunta al mercado. La grave lesión de rodilla del cierre Nacho Gómez ha dejado al Córdoba Futsal con un jugador menos hasta el final de la temporada. A la vista de la situación, el presidente de la entidad, José García Román, ha empezado a mirar el mercado a la búsqueda de un sustituto. El Córdoba Futsal va a meterse de lleno en el mercado, consciente de que precisamente el 1 de enero arrancará el mercado invernal.

El cuadro cordobés busca un jugador con el nivel necesario para estar al menos diez minutos sobre la pista y cuyo caché entre en sus cuentas. El mercado nacional es como es lógico el primero que va a mirar. Son pocos los jugadores de su perfil disponibles ahora mismo, aunque siempre puede surgir alguna oportunidad.

Otro posible mercado para el Córdoba Futsal es el brasileño. La liga del país sudamericano acaba cada año, precisamente en estas fechas, lo que ha aprovechado en varias ocasiones ya este club para incorporar a algún jugador en enero. El último caso llamativo fue el de Kaué Pereira, incorporado por los cordobeses en enero del 2024. Kaué ofreció un gran rendimiento en su temporada y media en Córdoba, hasta su regreso a Brasil el pasado verano.

Unas semanas cruciales

El Córdoba Futsal encara por tanto unas semanas cruciales en las canchas y en los despachos. La mejor noticia de cara al partido del próximo día 27 es la recuperación del sancionado Arnaldo Báez. El regreso del paraguayo le vendrá muy bien a Emanuel Santoro.