Lucena coronará al ganador de la general de la Vuelta de Andalucía

El Ayuntamiento de Lucena y Deporinter han formalizado el acuerdo que permitirá que esta ciudad cordobesa reciba el final de la última etapa de la próxima edición de la Vuelta de Andalucía. La jornada, con final previsto en Lucena, se disputará el 22 de febrero de 2026, en lo que será uno de los momentos más esperados de la próxima edición, ya que coronara al vencedor de la 72ª edición.

El acto de firma, que se celebró en el ayuntamiento lucentino, contó con la participación del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, del concejal de deportes de Lucena, Ángel Novillo, y del director general de la Vuelta Ciclista a Andalucía y responsable de Deporinter, Joaquín Cuevas. Los tres destacaron la importancia que tiene que Lucena se incorpore de nuevo al recorrido de una competición que reúne cada año a los mejores equipos del pelotón internacional.

Salida de una etapa de la Vuelta a Andalucía desde Lucena. / JAF

Joaquín Cuevas: "Lucena es un enclave perfecto para un fin de carrera"

Durante su intervención, Joaquín Cuevas puso en valor la elección de la ciudad como final de carrera: “Lucena es un enclave perfecto para un final de carrera: ofrece un entorno atractivo, una cultura deportiva consolidada y una capacidad organizativa que garantiza un final vibrante y seguro. Estamos convencidos de que el 22 de febrero viviremos una jornada memorable, tanto para los ciclistas como para los aficionados”.

Aurelio Fernández: "Impulsa nuestra visibilidad turística y deportiva"

El alcalde lucentino subrayó el impacto que tendrá el evento en la ciudad: “La Vuelta Ciclista a Andalucía es una oportunidad extraordinaria para Lucena. No solo impulsa nuestra visibilidad turística y deportiva, sino que genera un importante dinamismo económico para nuestros comercios, hoteles y restaurantes. Estamos muy orgullosos de formar parte del recorrido de 2026”.

La confirmación de Lucena como final de carrera implica la activación inmediata de los trabajos técnicos y logísticos necesarios para coordinar la llegada de los equipos, la instalación de la meta y el despliegue operativo del evento. Los detalles del perfil de etapa, el recorrido final y los equipos participantes se presentarán en las próximas semanas en el acto oficial de presentación de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026. Con este acuerdo, Lucena se ha posicionado una vez más como una ciudad comprometida con el deporte y con la celebración de eventos de relevancia que impulsan su proyección dentro y fuera de Andalucía.