Duelo de máxima igualdad en Puente Genil entre Cajasol Ángel Ximénez y Recoletas Valladolid

El Cajasol Ángel Ximénez y el Recoletas Atlético Valladolid disputarán este sábado un encuentro de la Liga Asobal de balonmano no apto para cardíacos. La cita llegará en el pabellón Alcalde Miguel Salas. El choque arrancará a las 19.30 horas y estará dirigido por la pareja arbitral cántabra formada por Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda.

Los precedentes invitan a que sea un duelo de extrema igualdad. De los ocho enfrentamientos disputados en pista pontanesa, cinco acabaron con victoria local, uno cayó del lado vallisoletano y dos terminaron en empate, siempre con marcadores muy ajustados.

El Cajasol Ángel Ximénez está obligado a ofrecer su mejor versión si quiere llevarse los dos puntos. El equipo pontanés deberá mejorar el rendimiento de la portería, ajustar la defensa, reducir las pérdidas de balón y elevar la efectividad ofensiva, especialmente desde los siete metros, un apartado decisivo en encuentros tan igualados. Salvo contratiempos de última hora, Paco Bustos contará con la totalidad de la plantilla. Como ya sucedió en el último partido en casa, no decidirá los 16 convocados hasta pocas horas antes del inicio del choque.

Las virtudes del Recoletas Valladolid

El conjunto vallisoletano llega al partido con mejores números globales. Los de Paco Bustos presentan un balance negativo de goles, con 372 a favor y 398 en contra, mientras que el Recoletas ofrece cifras más equilibradas, con 346 goles anotados y 345 encajados. Una de las claves del equipo pucelano está en su portería, bien cubierta por el internacional argentino Juan Manuel Bar, y César Pérez, un seguro bajo palos que sostiene un juego intenso y veloz tanto en defensa como en ataque.

En el plano individual, Valladolid destaca por una segunda línea rápida y eficaz, con jugadores como Jorge Serrano y Emparan en los extremos derechos y el egipcio Abdelaziz en el pivote. La primera línea mantiene un rendimiento sólido, con el portugués Oliveira, Pablo Herrero, José Toledo y el central Pisonero, este último jugador, el auténtico director de orquesta del equipo. El conjunto vallisoletano ocupa a día de hoy la sexta posición, con 15 puntos. Solo ha cedido una derrota en su feudo, ante el Logroño, una cancha en la que ha logrado triunfos de prestigio como el conseguido frente a Granollers.