El Córdoba Futsal juega una final en Peñíscola para seguir soñando con la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afronta este sábado una auténtica final en su camino hacia la Copa de España. El conjunto blanquiverde visita al Servigroup Peñíscola a partir de las 17.00 horas, en un duelo correspondiente a la 14ª jornada de liga que será retransmitido en directo por LaLiga+ y arbitrado por los colegiados murcianos Alejandro Martínez y Antonio Navarro.

El choque llega cargado de urgencias para el equipo cordobés, que necesita sumar los tres puntos para seguir dependiendo de sí mismo en la pugna por una de las plazas coperas. Será, además, el último partido a domicilio de 2025, lo que añade un componente extra a una cita ya de por sí decisiva.

Emanuel Santoro no podrá contar con Arnaldo Báez ni con Nacho Gómez. El paraguayo cumplirá su último encuentro de sanción tras la expulsión sufrida en la Copa del Rey ante El Ejido, mientras que el cierre valenciano será baja hasta final de temporada por la grave lesión de rodilla padecida frente a Osasuna Magna. La buena noticia es el regreso del cordobés Hugo, una vez cumplido el partido de sanción tras su expulsión en Noia.

Dos victorias para soñar

Las cuentas son claras para el Córdoba Futsal: ganar los dos últimos partidos de la primera vuelta, ante Peñíscola y Alzira, es el camino más directo para lograr el ansiado billete para la Copa. Cualquier tropiezo podría dejarlo fuera, dada la enorme igualdad existente en la zona media-alta de la clasificación.

Con ElPozo Murcia y Barça ya clasificados, hasta nueve equipos peleaban tras la jornada 13 por las seis plazas restantes, entre ellos el propio Córdoba Futsal, que comparte los 18 puntos con Jaén Paraíso Interior y se mantiene en plena pelea junto a históricos como Movistar Inter, Palma Futsal o Jimbee Cartagena.

El calendario tampoco da tregua. Esta jornada incluye un duelo directo entre O Parrulo Ferrol y Movistar Inter, mientras que la última de la primera vuelta deparará otro choque clave entre Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal en el Olivo Arena.

Emanuel Santoro, tras un encuentro del Córdoba Futsal. / A.J. González

Dos partidos sin ganar

Los blanquiverdes llegan a Castellón con la necesidad de romper una racha de dos jornadas sin ganar, tras la derrota en Noia (3-2) y el empate en Vista Alegre frente a Osasuna Magna Xota (3-3), resultados que han encendido las alarmas de un equipo que hace apenas unas semanas parecía tener encarrilado el pase a la Copa.

El objetivo pasa por recuperar la solidez defensiva que llevó al Córdoba Futsal a ocupar la quinta plaza en la octava jornada. Enfrente estará un Peñíscola que fue la gran revelación del pasado curso, campeón de la Copa de España, aunque esta temporada ha mostrado una versión más irregular, especialmente como local, donde solo ha sumado seis puntos en seis partidos.

Santoro no esconde la trascendencia del encuentro: "Tenemos que reencontrarnos con nuestra mejor versión. Es un partido que debemos afrontar con la máxima intensidad y seriedad. La ilusión tiene que ir acompañada de seguridad y confianza, y debemos recuperar la fiabilidad defensiva". El técnico argentino insiste en que el equipo debe crecer también "desde el ataque y en las acciones a balón parado". Conscientes de que dependen de sí mismos, el mensaje en el vestuario es claro: aferrarse al sueño de la Copa y demostrar la identidad de un equipo que quiere seguir haciendo historia en el fútbol sala nacional.