La nueva estrategia de la FEB: monitorizará a los jóvenes talentos de la NCAA como Del Pino, Tanchyn o Tamba

La monitorización de la nutrida colonia de jugadores españoles que integran su actividad en el baloncesto estadounidense o hacer del Eurobasket 2029 el mejor de la historia son algunos de los aspectos esenciales en las nuevas líneas de actuación de la Federación Española de Baloncesto (FEB), tal como desgranó su presidenta Elisa Aguilar en un encuentro con medios de comunicación.

En el caso de lo primero profundizó en la reestructuración del área deportiva masculina, con un seguimiento especial que dependerá del seleccionador, Chus Mateo, y que coordinará Dani Gómez, creando una red de delegados en Estados Unidos que analizará el día a día de los jugadores allí, manteniendo una relación estrecha con todas las universidades.

"Para lograrlo al final de su temporada, en torno a finales de mayo, se organizará una pequeña concentración en España en la que se podrá comprobar su evolución e incidir en el conocimiento del baloncesto FIBA y de las características competitivas de España", añadió al respecto. Además Aguilar desveló que realizará un viaje junto al propio Mateo para reforzar esta labor: "Viajaremos durante dos semanas para ver al mayor número de posibles deportistas, una ruta que nos va a llevar a Boston, Detroit, Houston o Portland para transmitir a los jugadores la cercanía de su federación, su presidenta y su seleccionador y para poner en marcha esta red de scouting".

Elisa Aguilar, en el centro, en la presentación del nuevo plan de trabajo de la Federación Española de Baloncesto. / FEB

Cordobeses en la meca del baloncesto

Un total de 35 jugadores españoles compiten en esta campaña en la NCAA-1 masculina, entre ellos los cordobeses Guille del Pino, José Tanchyn y Pablo Tamba. Los tres están firmando una meritoria temporada, sobre todo Tanchyn y Tamba que ocupan las primeras posiciones de sus respectivas conferencias con sus equipos, UMBC Retrievers y Tamba, respectivamente.

"La primera parada será Nueva York, donde tenemos ya una cita con la NBA y la WNBA, en la que abordaremos la colaboración entre nuestras entidades y posibles proyectos de futuro entre las mejores ligas del mundo y el baloncesto español. Vamos con toda la intención de desarrollar relaciones, que pueda surgir por ejemplo que puedan venir la selección femenina o masculina de EEUU o cualquier proyecto que se pueda hacer. Con respecto a las universidades americanas, yo creo que es un buen momento para que nos vean".