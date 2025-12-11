Jesús Navas apadrinará la 13ª edición de una pujante Copa Covap

La 13ª edición de la Copa COVAP ya está en marcha con el firme propósito de seguir fomentando hábitos de vida saludables entre la población infantil andaluza a lo largo de 2026. La iniciativa, promovida desde 2013 por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, volverá a recorrer las ocho provincias andaluzas a partir de enero, llegando a cerca de 4.000 niños y niñas de entre 10 y 11 años, además de a sus familias, mediante actividades educativas, charlas y competiciones deportivas. La fase cordobesa tendrá lugar el próximo 8 demarzo en Palma del Río.

La principal novedad de este año es la incorporación del baloncesto 3x3, una disciplina dinámica que se juega en media pista con dos equipos de tres jugadores y un solo aro. Con partidos de siete minutos o hasta 21 puntos, esta modalidad, convertida en deporte olímpico desde Tokio 2020, ha experimentado un crecimiento notable tras el éxito de la selección española femenina, subcampeona en París 2024. Su inclusión eleva la participación total del torneo a 384 equipos. También habrá competición en fútbol y baloncesto, como ha sido habitual en los últimos años.

La Copa Covap es una competición que se le ha dado tradicionalmente bien a los equipos cordobeses. Por ejemplo, el Colegio Virgen del Carmen lleva dos años seguidos ganando la fase final andaluza en baloncesto femenino.

La presencia de Jesús Navas

Otro de los grandes atractivos de esta edición es la figura del futbolista Jesús Navas, excapitán del Sevilla FC y de la Selección Española, que se incorpora como embajador del proyecto. Su trayectoria y valores de humildad y compromiso lo convierten en un referente para los más jóvenes. Navas será la imagen de la campaña para animar a niños y niñas a adoptar hábitos saludables y disfrutar del deporte como herramienta de aprendizaje y convivencia.

La organización refuerza su labor educativa gracias al apoyo de entidades aliadas como el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), los Colegios de Ópticos-Optometristas y Fisioterapeutas de Andalucía, y la iniciativa Pantallas Amigas. Además, cuenta con el respaldo institucional de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

En esta edición, la Copa COVAP centra su mensaje en el desarrollo de hábitos saludables que ayuden a los niños a descubrir sus propios “superpoderes”, fortaleciendo cuerpo y mente mediante una alimentación equilibrada, ejercicio físico y bienestar emocional. La iniciativa promueve ocho valores esenciales: fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud.

Un choque de fútbol de la Copa Covap. / Rafa Sánchez

Calendario 2026

El torneo se celebrará durante los tres primeros meses de 2026:

11 de enero : Huétor Tájar (Granada)

: Huétor Tájar (Granada) 18 de enero : Mijas (Málaga)

: Mijas (Málaga) 25 de enero : Martos (Jaén)

: Martos (Jaén) 1 de febrero : Conil de la Frontera (Cádiz)

: Conil de la Frontera (Cádiz) 8 de febrero : La Palma del Condado (Huelva)

: La Palma del Condado (Huelva) 15 de febrero : Huércal de Almería (Almería)

: Huércal de Almería (Almería) 8 de marzo : Palma del Río (Córdoba)

: Palma del Río (Córdoba) 22 de marzo : San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) Final: 11 y 12 de abril (localidad por confirmar)

Cada sede reunirá 48 equipos distribuidos en cinco categorías: fútbol, baloncesto masculino y femenino, y baloncesto 3x3 masculino y femenino. Los campeones y subcampeones podrán disfrutar de un campus de verano como premio.

Challenges para la inscripción

Este año, los equipos deberán superar uno de los tres challenges propuestos, grabarlo en vídeo y adjuntarlo en el formulario online disponible en copacovap.es. El objetivo es evaluar la destreza individual y la coordinación colectiva, reforzando valores como el trabajo en equipo y la cooperación.

Programa educativo

La campaña educativa vuelve a ocupar un papel central con un enfoque actualizado sobre el uso responsable de las pantallas. En cada sede, nutricionistas impartirán la charla “Familias digitales, hábitos saludables”, mientras que psicólogos especializados desarrollarán la sesión “Descubriendo tu superpoder digital”, dirigida a los participantes.

Además, el espacio “Muévete con COVAP” ofrecerá actividades recreativas para fomentar la actividad física y la convivencia familiar.

Sobre la Copa COVAP

La Copa COVAP es un proyecto educativo y deportivo de referencia en Andalucía, orientado a combatir la obesidad infantil y promover valores como el compañerismo y el trabajo en equipo. Cada edición reúne a miles de jóvenes deportistas y sus familias en un recorrido por las ocho provincias. Más información en copacovap.es.