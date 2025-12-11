La Comisión Antiviolencia propone cerrar un mes el Sánchez Pizjuán por los incidentes en el Sevilla-Betis

La Comisión Antiviolencia ha informado de que ha propuesto la clausura del estadio del Sevilla Fútbol Club, el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros a la entidad por los incidentes acaecidos durante el partido la liga española de fútbol de Primera División contra el Betis el pasado 30 de noviembre.

Antiviolencia explica que el expediente elaborado por Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales".

Señala que el derbi sevillano "comenzó con el despliegue en un fondo del Ramón Sánchez-Pizjuán de un gran tifo de homenaje a los Biris en el 50 aniversario de su fundación", precisa.

La autoría del tifo

La comisión indica que "la pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido".

"El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", agrega Antiviolencia en una nota de prensa.

Por otra parte, la comisión abunda en que "en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional".

Además, la Comisión ha propuesto una multa de 40.000 euros al Sevilla y de 30.000 euros al Betis por el "incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi".