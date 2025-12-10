Boxeo
Rafa Lozano Jr. cae en los cuartos de final del Mundial IBA
El joven boxeador cordobés pierde por una puntuación de 1-4 ante el ruso Rogozin Viacheslav
El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. dijo adiós al Mundial IBA, que se celebra en Dubái, al ceder en los cuartos de final ante el ruso Rogozin Viacheslav. Por un global de 1-4 perdió en las puntuaciones de los cinco colegiados designados para el combate.
Lozano Jr. fue superado desde el inicio por su rival. Su boxeo alegre de otras ocasiones no aparecía. Desde los primeros segundos empezó a refugiarse junto a las cuerdas, cediendo así el centro del ring a un rival que con sus golpes impactaba con regularidad en el cuerpo del cordobés. La inferioridad del cordobés resultó manifiesta en el primer asalto.
Lozano mejora sus prestaciones
El púgil de 20 años mejoró su nivel en los dos siguientes asaltos, aunque sin llegar a superar a Viacheslav, un rival de más altura y con fuerza en sus puños. Finalmente, Lozano Jr. acabó perdiendo el combate, por lo que se despidió de la competición.
De esta forma puso fin a un brillante año 2025, en el que se proclamó subcampeón en el Mundial de World Boxing, la entidad que va a gestionar el boxeo olímpico en el 2028.
