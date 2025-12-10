El gol más rentable, el del Salerm Puente Genil

En el fútbol, anotar es importante, pero hacerlo en el momento justo puede marcar la diferencia entre pelear por un objetivo mayor o quedar atrapado en la mitad de la tabla. Y si hay un equipo que está exprimiendo cada tanto hasta el último punto, pese a las dificultades de esta primera vuelta de Liga, ese es el Salerm Puente Genil. Entre los 172 equipos que compiten esta temporada en Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF, el conjunto pontanés, encuadrado en el Grupo 4 de esta última de las categorías, presenta la segunda mejor relación entre puntos y goles de todo el país: cada gol suyo vale dos puntos.

Solo el Teruel, quinto clasificado y en puestos de play off en el Grupo 2 de Primera RFEF, supera ese registro. El conjunto aragonés firma un ratio de 2,1 puntos por tanto. Tras ellos, y empatados con el Salerm, aparecen otros dos nombres ilustres: el Ourense (octavo en el Grupo 1 de Segunda RFEF) y el Tarazona (decimosexto en el Grupo 2 de Primera RFEF y en descenso). Dos trayectorias radicalmente distintas sostenidas, curiosamente, por la misma rentabilidad ofensiva.

Una élite con pocos miembros

La tabla comparativa deja claro que muy pocos equipos son capaces de convertir sus goles en puntos con tanta eficacia. Por encima de 1,8 puntos por gol solo aparecen contados clubes: el Sabadell (1,85), el Rayo Majadahonda (1,86), el Olot (1,80) o el Cartagena (1,76), todos ellos en categorías superiores al cuadro rojinegro, salvo los olotenses, o luchando por objetivos ambiciosos. Esto sitúa al Salerm Puente Genil en un grupo privilegiado dentro del fútbol nacional.

Marc Mas, jugador del Olot, en su eliminatoria de Copa ante el Córdoba CF, la pasada temporada. / LOF

Mientras tanto, conjuntos de Primera División como el Getafe (1,53), o de Segunda como Cádiz (1,5) y Las Palmas (1,61), también se mueven en valores más propios de un rendimiento estándar. Lo mismo ocurre con buena parte de la Primera RFEF y Segunda RFEF, donde los números se estabilizan entre 1,5 y 1,7 puntos por gol.

El valor de aprovechar cada golpe

Que un equipo como el Salerm Puente Genil, en un Grupo 4 siempre exigente y repleto de rivales históricos, haya conseguido colocarse en el segundo puesto nacional en este particular ranking habla de su fiabilidad competitiva. No es un conjunto que necesite grandes goleadas para sumar, ha quedado claro. Le basta con marcar en los momentos clave y sostener el partido a partir de ahí.

En ligas de largo recorrido, donde cada detalle puede cambiar una temporada, esta capacidad para transformar goles en puntos es más que una estadística llamativa. Y pese a todo, marcha decimocuarto el bloque dirigido por Álvaro Cejudo, en zona de peligro y a un punto de la permanencia tras imponerse al Almería B en el Estadio Manuel Polinario durante la pasada jornada (1-0).

Un patrón escondido

La radiografía completa confirma que equipos con trayectorias, presupuestos y objetivos muy distintos pueden coincidir en una misma eficacia. Ourense y Tarazona, igualados con el Salerm en esos 2 puntos por gol, representan el contraste perfecto: los gallegos miran hacia la zona alta, mientras que los aragoneses compiten con la urgencia de escapar del descenso.

Por detrás aparece un bloque amplio de clubes que rondan entre 1,6 y 1,8 puntos por gol, una franja habitual en equipos sólidos y bien armados. Ahí se encuentran Sabadell, Cartagena, Gernika, Ibiza Islas Pitiusas o Xerez CD, conjuntos que suelen crecer desde la regularidad y la disciplina táctica.

Incluso al subir a la élite se aprecia la dimensión del dato. En Primera División, nadie se acerca a esos niveles: el Getafe, con 1,53 puntos por gol, es el ejemplo más claro de la distancia respecto a la eficiencia que está firmando el conjunto pontanés.