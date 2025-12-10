Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba regresa a la senda de la victoria con un trabajado triunfo sobre el UEMC Valladolid
El conjunto cordobés deja atrás la derrota de Logroño superando por 82-78 a su rival pucelano
El Coto Córdoba de Baloncesto regresó a la senda de la victoria en un encuentro ante un rival directo en la lucha por el ascenso. El conjunto cordobés derrotó por 82-78 al UEMC Baloncesto Valladolid, en el primero de los dos encuentros que va a jugar esta semana en Vista Alegre.
El equipo que entrena Gonzalo Rodríguez arrancó con mucha energía, con ganas de encarrilar cuanto antes el partido. Por 12-2 vencía en el minuto 4. Un tiempo muerto de los pucelanos le cortó el ritmo a un equipo que el minuto 8 pasó a perder por 15-16. Por 19-18 vencían los locales a la conclusión del primer cuarto.
El Baloncesto Valladolid se presentó con una rotación corta por las lesiones y se acabó notando. Un parcial de 12-0 le otorgó una renta de diez puntos al Coto Córdoba (31-21, minuto 15). La baja de nuevo por lesión de Kevin Schutte la estaba compensando la exuberante actuación de Ja’ Monta Black, pues acabó la primera parte con 22 puntos en 16 minutos, cuatro triples incluidos. Al descanso mandaban los cordobeses por 43-35.
El cordobés Gonzalo Orozco lidera al Coto
Dos triples del base cordobés Gonzalo Orozco en el inicio del tercer cuarto volvieron a darle una cómoda renta a los cordobeses (49-39). El técnico pucelano hiló fino con sus rotaciones para conseguir que su equipo volviera a acercarse en el electrónico (49-47, minuto 27). Los puntos y la dirección de Pablo Sánchez le sirvieron otra vez al Coto para escaparse en el marcador (58-48, minuto 30). Por diez puntos ganaban los locales en el minuto 30 (60-50).
El partido lo dejaron encarrilado los cordobeses en el comienzo del cuarto de la verdad. El hueco en el electrónico era de 15 puntos en el minuto 32 (67-52). El público disfrutaba con las evoluciones de un equipo que todavía no conoce de la derrota en Vista Alegre.
Los de Gonzalo Rodríguez se emplearon a fondo en defensa para no dejar a su oponente acercarse. Por 71-57 vencía a cinco minutos de la bocina. Con el triunfo prácticamente decidido, llegó el momento de luchar por el coeficiente particular. Mientras el Coto se relajaba, el Baloncesto Valladolid seguía metido en el partido. La diferencia entre los dos conjuntos bajó a los ocho puntos en el 38 (76-68). Gonzalo Rodríguez pidió entonces un tiempo muerto para darle un toque a sus jugadores. Pese a ello, el Valladolid se acercó a cuatro puntos en el último minuto (80-76).
El Cáceres, el próximo rival
El Coto Córdoba de Baloncesto acabó llevándose una victoria trabajada ante un mermado aspirante a la lucha por el ascenso. Este triunfo le permitirá mantenerse en lo más alto de la clasificación, ahora en solitario. El próximo domingo recibirá a las 12.30 horas al Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
