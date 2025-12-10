Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal pierde hasta el final de la temporada al cierre Nacho Gómez
El jugador blanquiverde sufrió una lesión de rodilla en los últimos instantes del encuentro del pasado sábado ante el Xota
El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ha perdido a uno de los integrantes de su plantilla por el resto de la temporada. Se trata del cierre Nacho Gómez, lesionado en los últimos instantes de la primera parte del partido que su equipo empató a tres tantos ante el Osasuna Magna Xota.
El club que preside José García Román ha anunciado a través de sus redes sociales que “Nacho Gómez pasará en breve por el quirófano debido a una lesión en su rodilla derecha que le hará perderse el resto de la temporada”.
Dos bajas confirmadas para el partido de Peñíscola
De esta forma se quedará su técnico, Emanuel Santoro, sin uno de los jugadores que habitualmente entran en sus rotaciones. Dos serán por tanto las bajas del Córdoba Futsal de cara al choque del próximo sábado en la cancha del Peñíscola. La ausencia de Nacho Gómez se sumará a la de Arnaldo Báez, pues el paraguayo cumplirá el cuarto y último partido de sanción que tiene pendiente de cumplir por la roja que recibió en el partido de Copa del Rey ante El Ejido.
El Córdoba Futsal se está jugando su clasificación para la Copa de España, un billete que tenía muy cerca de certificar tras su victoria el sobre el Jaén Paraíso Interior (4-1), pero que se le ha complicado al perder en la cancha del Noia (3-2) y empatar frente al Xota.
