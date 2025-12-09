Duelo de quilates entre el Coto Córdoba y el Baloncesto Valladolid

El Coto Córdoba de Baloncesto afronta en la noche de este miércoles su partido de la décima jornada de la Segunda FEB. El bloque blanquiverde recibirá al UEMC Baloncesto Valladolid a partir de las 20.45 horas. Kunal Melwani y María Muñoz dirigirán el encuentro que tendrá lugar en Vista Alegre.

Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez jugarán el segundo de los tres partidos que tienen en su agenda en un margen de ocho días. Tras perder en la pista riojana del Clavijo (70-55), van a disputar esta semana dos partidos en Vista Alegre, este miércoles frente al conjunto pucelano y el próximo domingo con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad como oponente.

El líder del Grupo Oeste llega a este duelo con la misión de dejar atrás la derrota encajada el pasado domingo en Logroño, la primera de la temporada en la Liga. El revés que sufrió le dejó sin el colchón que poseía en la tabla sobre sus más inmediatos seguidores, por lo que se verá obligado a vencer para mantener su privilegiada posición.

Kevin Schutte, a la izquierda, pugna con un rival. / A.J. González

A corregir los errores de Logroño

Gonzalo Rodríguez deberá corregir los errores cometidos por su equipo el pasado domingo en su partido más discreto de lo que se lleva de campaña. Para empezar, deberá mejorar el nivel de intensidad, para así asemejarse al equipo que se había visto hasta ahora en la Liga.

El pívot referente de la plantilla, Kevin Schutte, estará entre algodones hasta última hora tras perderse el duelo de Logroño por unos problemas musculares. Ja’ Monta Black tendrá dos días más para recuperar su habitual ritmo de juego, perdido en su último partido. El estadounidense tuvo que viajar para lograr la documentación que le faltaba para sellar su visado y por ese motivo se perdió varios entrenamientos antes del duelo de Logroño. El base Pablo Sánchez jugará su segundo choque tras estar tres semanas de baja por un esguince de tobillo.

Enfrente tendrá a uno de los rivales más regulares de la Liga, pues solo ha perdido dos partidos hasta el momento. Las dos derrotas han llegado, precisamente en los últimos tres partidos, en la séptima jornada en Ponferrada (89-67) y el pasado sábado en su pista contra el Caja87 (82-91). Además, se encuentra inmerso en una fase de la Liga con cinco partidos en dos semanas. Entre los días 6 y 20 de diciembre va a medirse al Caja87, Coto Córdoba, CB Jaén, Cultural Leonesa y Cáceres. El Valladolid jugará tantos choques seguidos porque el día 17 encarará el partido que tiene aplazado con la Cultural Leonesa, que se unirá a los choques previstos de las jornadas novena a duodécima.

El apoyo de los aficionados

El Coto Córdoba apelará a su afición en un partido que se presenta igualado ante uno de los rivales con más calidad de la Liga. La entidad cordobesa quiere reunir al mayor número posible de aficionados en este partido que se jugará en un día laborable.