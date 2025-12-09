Competición del KO
Talavera-Real Madrid y Guadalajara-Barcelona, en dieciseisavos de la Copa del Rey
El Atlético de Madrid visitará al Atlético Baleares y el Athletic Club hará lo propio con el Ourense
EP
Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club de Bilbao (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª), Talavera de la Reina (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª) son algunos de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, entran por primera vez en la competición en esta ronda de dieciseisavos de final al quedar exentos de las dos anteriores.
En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.
Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre a excepción de la que juegue el Rayo Vallecano, que, al estar en Liga Conferencia, se celebrará el 6 de enero.
