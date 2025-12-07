El Salerm Puente Genil rompe su mala racha con un triunfo ante el Almería B

El Manuel Polinario volvió a sonreír. Lo hizo después de un partido áspero, lleno de duelos y en el que el Salerm Puente Genil supo resistir primero y golpear después para imponerse por 1-0 al Almería B. No fue un triunfo cómodo ni brillante, pero sí de los que pesan, de los que alivian y, sobre todo, de los que permiten mirar la clasificación con algo más de oxígeno tras seis jornadas sin conocer la victoria.

Pulso inicial

Ya desde el arranque quedó claro que el encuentro iba a exigir concentración. Ambas escuadras comenzaron midiéndose, sin regalar metros y buscando imponerse en un centro del campo muy congestionado. La primera acción de peligro llegó por parte del filial almeriense en el minuto 18, con una buena circulación hacia la izquierda que terminó en dominio de Asirón. Benito del Valle respondió con una intervención salvadora, la primera de varias que sostendrían al equipo durante el tramo inicial.

El Almería B insistió y en el Marciano se inventó una acción individual que terminó en un disparo potente y ajustado. De nuevo el meta pontanés reaccionó para evitar el gol, convirtiéndose en el protagonista del encuentro. Los de Álvaro Cejudo, aunque menos profundos, respondieron con una ocasión de Montenegro en el 29, con un disparo seco que hizo lucirse al portero visitante.

En el tramo final de la primera parte, ya con el juego ligeramente más equilibrado, Salva Vegas probó fortuna con un golpeo desde la frontal que salió por encima del larguero. El descanso llegó con el 0-0 intacto y con la sensación de que cualquier detalle podía decantar el choque.

Resistir para crecer

La segunda mitad arrancó con un susto mayúsculo para los rojillos. En el 47, tras un saque de esquina, un remate visitante superó a Benito, pero Rafita apareció bajo palos para evitar el 0-1. Y apenas tres minutos después, la historia se repitió: otro balón interior obligó a un defensor pontanés a sacar el esférico justo sobre la línea en una acción que desesperó.

Lejos de acusar el golpe, los pontaneses fueron creciendo. Poco a poco ganaron metros, ajustaron líneas y comenzaron a generar sensación de peligro. Y fue precisamente esa insistencia la que provocó la acción clave del encuentro.

En el minuto 69, tras una internada en el área y una disputa, el colegiado señaló penalti. Fue Zaca quien asumió la responsabilidad. Desde los once metros, engañó al meta con un disparo firme y raso que se coló pegado al poste. Era el 1-0 y, sobre todo, un grito de desahogo para un equipo necesitado de alegrías.

El tanto liberó al Salerm, que incluso pudo sentenciar en el 91 con una ocasión clarísima para Bugui. El centrocampista se plantó ante el portero, pero su disparo se marchó por poco, dejando vivo al Almería B hasta el pitido final.

Un triunfo de necesidad

El tramo final fue de sufrimiento contenido. El Almería B apuró, pero la defensa rojilla, esta vez sí, se mostró firme. La victoria pontanesa, tras seis jornadas sin sumar de tres en liga, devuelve confianza, permite tomar impulso y reafirma que el equipo puede competir ante cualquier rival.