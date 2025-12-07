Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pozoalbense Alejandro López firma el doblete andaluz en las pistas cordobesas del Real Aero Club

El jugador vallesano supera en la final individual del Campeonato de Andalucía absoluto al también cordobés Javi Martínez, mientras que en dobles vence junto a Raúl Sánchez

Javi Martínez, Lorena Solar, Paula Navarro y Alejandro López, con los trofeos de los cuadros individuales.

Javi Martínez, Lorena Solar, Paula Navarro y Alejandro López, con los trofeos de los cuadros individuales. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El pozoalbense Alejandro López firmó el doblete en el Campeonato de Andalucía absoluto de tenis, celebrado a lo largo de la semana en las pistas de tierra del Real Aero Club.

El jugador vallesano derrotó en la final individual al también cordobés Javi Martínez por 6-1 y 6-3, en un partido en el que se mostró siempre superior a su veterano rival. La segunda corona la obtuvo en dobles al imponerse, junto a Raúl Sánchez, a Nacho Cepeda y Manuel Carrillo por 7-5 y 6-0.

También hubo doblete en la categoría femenina, ya que la malagueña Lorena Solar se impuso en los dos cuadros. En el cuadro individual superó a Paula Navarro por 6-1 y 6-2 en el partido decisivo. En dobles venció en la final, con Adriana Coltorti, a Paula Navarro y María Victoria Herrera por 6-3 y 6-0. Solar venció en el cuadro de simples por cuarto año seguido.

Interrupciones por la lluvia

La lluvia fue el gran enemigo de la organización, lo que provocó numerosas interrupciones y cambios de horarios, pese a lo cual pudo concluir el torneo en el día previsto.

Entrega de premios de las finales individuales del Campeonato de Andalucía absoluto de tenis.

Entrega de premios de las finales individuales del Campeonato de Andalucía absoluto de tenis. / CÓRDOBA

