Fútbol sala
La España de Cris García golea a Argentina para lograr un histórico bronce en el Mundial de Manila
El equipo nacional vence por 5-1 en el partido por el tercer puesto del primer campeonato del mundo de fútbol sala femenino de la historia
La portera cordobesa Cris García logró una histórica medalla de bronce con la selección española en el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia. El equipo nacional derrotó a Argentina por 5-1 en el partido por el tercer puesto celebrado en Manila. Antes, había perdido por 1-4 contra Brasil en su encuentro de semifinales.
La jugadora del Roldán logró su primera medalla a nivel internacional en un campeonato en el que apenas ha contado para la seleccionadora nacional, Claudia Pons. De hecho, la segunda portera de España no llegó a saltar a la cancha en el choque frente a Argentina.
García, formada en las filas del Deportivo Córdoba, ha logrado de esta manera el mayor éxito de su carrera deportiva. Así ha culminado un gran año 2025, en el que llegó a la final de la Liga con el Roldán.
Una victoria merecida contra Argentina
España venció con merecimiento en el choque por el bronce, un partido que dominaba al descanso por 1-0. Pese a igualar Argentina en la segunda parte con la portera-jugadora, la selección española aprovechó sus ocasiones en el tramo final del choque para acabar goleando a su rival. Laura Córdoba (2), Irene Córdoba, Antía Pérez y Ale de Paz marcaron los goles de España.
Cristina García ha firmado una de las mayores gestas de la historia del fútbol sala provincial, que se unen a los dos títulos de Liga de Primera División que ganó el Deportivo Córdoba (2009 y 2010).
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos