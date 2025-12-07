Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

La España de Cris García golea a Argentina para lograr un histórico bronce en el Mundial de Manila

El equipo nacional vence por 5-1 en el partido por el tercer puesto del primer campeonato del mundo de fútbol sala femenino de la historia

Cris García, primera por la derecha de pie con el dorsal 12, tras ganar España el encuentro por el bronce del Mundial de fútbol sala.

Cris García, primera por la derecha de pie con el dorsal 12, tras ganar España el encuentro por el bronce del Mundial de fútbol sala. / RFEF

Antonio Raya

Córdoba

La portera cordobesa Cris García logró una histórica medalla de bronce con la selección española en el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia. El equipo nacional derrotó a Argentina por 5-1 en el partido por el tercer puesto celebrado en Manila. Antes, había perdido por 1-4 contra Brasil en su encuentro de semifinales.

La jugadora del Roldán logró su primera medalla a nivel internacional en un campeonato en el que apenas ha contado para la seleccionadora nacional, Claudia Pons. De hecho, la segunda portera de España no llegó a saltar a la cancha en el choque frente a Argentina.

García, formada en las filas del Deportivo Córdoba, ha logrado de esta manera el mayor éxito de su carrera deportiva. Así ha culminado un gran año 2025, en el que llegó a la final de la Liga con el Roldán.

Cris García, con la selección española de fútbol sala.

Una victoria merecida contra Argentina

España venció con merecimiento en el choque por el bronce, un partido que dominaba al descanso por 1-0. Pese a igualar Argentina en la segunda parte con la portera-jugadora, la selección española aprovechó sus ocasiones en el tramo final del choque para acabar goleando a su rival. Laura Córdoba (2), Irene Córdoba, Antía Pérez y Ale de Paz marcaron los goles de España.

Cristina García ha firmado una de las mayores gestas de la historia del fútbol sala provincial, que se unen a los dos títulos de Liga de Primera División que ganó el Deportivo Córdoba (2009 y 2010).

