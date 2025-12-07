Djukic y su historia en el Córdoba CF: tocar la cumbre antes de la caída libre en Primera

Su último partido como entrenador en la Primera División lo vivió en el banquillo del Córdoba CF, por entonces un instrumento de tortura de primer orden. La temporada 14-15, la primera de la entidad en la élite después de más de cuarenta años, se había transformado en un infierno en el que ardían ilusiones, planes y dinero. En medio de un ambiente enloquecido, con la afición en pie de guerra de modo permanente y un presidente, Carlos González, que parecía encontrar un placer sádico en esa corriente de animadversión que generaba, Miroslav Djukic (Serbia, 1966) fue capaz de insuflar algo de vida a una formación que presentaba un prematuro aspecto cadavérico.

Podrá contar el entrenador serbio que con él al frente ganó el Córdoba CF en la máxima categoría después de 42 años: fue en el mítico estadio de San Mamés al Athletic de Bilbao. El autor del gol, Nabil Ghilas, está lejos de ser un héroe para el cordobesismo. El argelino acabó de malas maneras y con la grada entonando cánticos hirientes a propósito de la oronda figura del punta y su querencia a los productos de una cadena americana de fast food. Nadie –o casi- escapó vivo en su reputación en aquel curso que arrancó con fuegos artificiales y concluyó a tiros. Djukic estuvo allí. Hizo lo que buenamente pudo en medio de un panorama dantesco, sin poder evitar ser devorado por las circunstancias.

¿Qué hizo en el Córdoba CF?

Djukic dijo sí cuando le llamó un club novato y desnortado como aquel Córdoba CF compuesto por lustrosos retales del curso 14-15. El serbio, con una acreditada reputación como futbolista –aunque pasó a la historia por una acción dramática con el Deportivo de La Coruña: el famoso ‘penalti de Djukic’- y una aceptable hoja de servicios en los banquillos –Partizán, Hércules, Valladolid, Valencia-, suplió tras la jornada novena a Chapi Ferrer. Con el catalán, los blanquiverdes no habían logrado ni una sola victoria. El temor inicial ya era puro miedo y a Djuka le encargaron que aquello no se convirtiera en pánico. El revulsivo funcionó… hasta que dejó de hacerlo.

Djukic durante un entrenamiento del Córdoba CF en el estadio El Arcángel. / Sánchez Moreno

De sus primeros once partidos solamente perdió tres: en el Calderón ante el Atlético (4-2), en el Camp Nou contra el Barça (5-0) y en El Arcángel con el Villarreal (0-2). Logró triunfos ante el Athletic en San Mamés (0-1), Granada (2-0) y Rayo Vallecano (0-1). Los blanquiverdes salieron de las posiciones de descenso y llegaron a diciembre en una posición inquietante, pero ilusionante: tras 19 jornadas sumaban 18 puntos –solo uno menos que Athletic y Real Sociedad- y tenían a seis rivales por detrás. La posibilidad real de salvación estaba ahí.

Y en esas vivió el Córdoba CF el que, con los números en la mano, fue su mejor momento en algo más de medio siglo. Una generación de cordobesistas que enfila ya el camino de la jubilación pudo paladear –del peculiar modo en que lo hacen los hambrientos- un tiempo idílico. Duró 24 minutos. Los que fueron desde que Ghilas marcó el 1-0 ante el Real Madrid (3’) hasta que Benzema colocó el empate (27’). En ese periodo, en aquella tarde del 24 de enero de 2015, el cordobesismo tenía a los suyos en la posición provisional 12º y venciendo a un campeón de Europa con Cristiano, Casillas, Ramos, Carvajal, Marcelo, Kroos…-. El personal se frotaba los ojos. La gente le hacía fotos al marcador. A falta de dos minutos, Gareth Bale marcó de penalti el 1-2. El público aplaudió aquella digna derrota sin saber que las que iban a llegar después no tendrían esa mística y sí un tufo insoportable a podrido. Aquel caramelo estaba envenenado. El Córdoba CF de Djukic no ganó un solo partido más y el balcánico no volvió jamás a dirigir a un club en la máxima categoría en España.

Rueda de prensa de despedida de Djukic como entrenador del Córdoba CF. / MSA

Djukic fue despedido en marzo, tras ocho citas saldadas sin puntuar. Dejó al Córdoba colista destacado, una posición de la que ya no se movería con el último relevo, José Antonio Romero, un hombre de la casa al que le endosaron el muerto.

¿Y después de salir del Córdoba?

Al salir del Córdoba, Djukic tuvo tres aventuras en tres países. Dirigió al Al Shabab Al Arabi en Emiratos Árabes –solo duró cinco partidos-, al Partizán de Belgrado –año y medio- y al Sporting de Gijón, con 21 jornadas antes de ser destituido en Segunda en 2020. Desde entonces, aguarda destino.

“No estoy jubilado, ni mucho menos”, declaraba Djukic en una reciente entrevista en la Ser de Valencia, ciudad en la que se afincó durante varios años desde su retirada como jugador. Allí vive uno de sus dos hijos. Ya con cinco nietos y al borde de cumplir los 60, Djuka vive en su localidad natal, Sabac, a orillas del río Sava. Planta avellanos y los cuida diariamente, pero “como hobby”, ya que sigue siendo entrenador. “Hay muchos veteranos que siguen trabajando y yo estoy abierto a ofertas”, relata. Mientras tanto, gestiona sus “cositas” –alquileres, principalmente-, se mantiene al día viendo partidos de fútbol y viaja de vez en cuando a Valencia para ver a sus nietos y dejar testimonio de su disponibilidad apareciendo en los medios. “No es algo que me guste, pero cuando estas fuera tanto tiempo creen que has muerto”, apunta con amarga ironía.