Un Coto Córdoba desconocido encaja ante el Clavijo su primera derrota de la Liga
El conjunto cordobés pierde por 70-55 en Logroño en un choque en el que es siempre superado por la mayor intensidad del rival
El Coto Córdoba de Baloncesto encajó la primera derrota de la temporada en la Segunda FEB. El conjunto blanquiverde perdió por un claro 70-55 ante el Reina Proteínas Clavijo, en un partido en el que siempre fue por detrás en el marcador. Pese al revés sufrido en Logroño, los cordobeses seguirán al frente de la clasificación.
El partido se le empezó pronto a complicar al Coto. Un parcial de 13-2 le dio a los locales una renta de diez puntos en el primer cuarto (19-9, minuto 9). Los de Gonzalo Rodríguez cometían muchos errores frente a un equipo muy motivado y que no tenía nada que perder frente al líder.
Los cordobeses acusaban la baja de última hora de su mejor pívot, el holandés Kevin Schutte. Además, la ausencia durante unos días en los entrenamientos de Ja’ Monta Black se le notaba al estadounidense, falto de su velocidad habitual para lograr buenas posiciones de tiro. El Coto caía por 19-13 a la conclusión del primer cuarto.
Un Coto errático sobre la pista
La superioridad en el juego y el marcador del Clavijo se mantuvo en el segundo cuarto. Por 31-17 cedían los cordobeses en el minuto 14. El Coto se mostraba por momentos errático sobre la cancha, con unos porcentajes de tiro más bajos de lo habitual. El Clavijo jugaba crecido al ver que ganaba con comodidad al mejor equipo de la categoría. Por doce puntos (33-21) caía el Coto al descanso.
El Coto Córdoba intentó sin suerte reducir las diferencias en el tercer cuarto. El Clavijo iba con más energía a todos los balones sueltos, lo que se reflejaba en el marcador. Gonzalo Rodríguez no encontraba soluciones ni en los tiempos muertos, ni en su carrusel de cambios. El hueco en el marcador creció hasta los 17 puntos en el minuto 24 (43-26). El técnico del Coto situó en la cancha a Ndiaye para minimizar la inferioridad en el rebote mostrada hasta el momento por su equipo. De esta forma redujo la desventaja hasta los diez puntos a la finalización del tercer cuarto (45-35).
La sentencia al choque llegó en los minutos iniciales del último cuarto. Un Clavijo mucho más intenso que el Coto salió a por todas para encarrilar cuanto antes el triunfo. Los cordobeses seguían mientras fallones en los lanzamientos y superados por su rival. Por 23 puntos caía (63-40) a cinco minutos del final. Con el choque decidido, el Clavijo se relajó y el Coto maquilló el marcador, bajando la diferencia final hasta los 15 puntos (70-55).
Ficha técnica:
70 - Reina Proteínas Clavijo: Eluku A Nongo (6), Joseba Querejeta (2), Hugo Arbosa (22), Joan Pardina (6), Chandler Jacobs (16) –cinco inicial-, Miguel de Pablo, Vit Hrabar (2), Obiajulum Okafor, Pa Diene, Íñigo Royo y Kevin Torres (16).
55 - Coto Córdoba de Baloncesto: Alejandro Rodríguez (8), Gonzalo Orozco, Alejandro Orozco (4), Nuhe Sagnia (4), Jacques Guemeta (3) –cinco inicial-, Liam Sorensen (1), Ja’ Monta Black (9), Serigne Ndiaye (13), Pablo Sánchez (11) y Fernando Bello (2).
Parciales: 19-13, 14-8, 12-14 y 25-20.
Árbitros: Aitor Gómez y Julio Rijo. Sin jugadores eliminados por las faltas personales.
