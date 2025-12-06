Xabi Alonso: "Vinícius está en un muy buen momento personal y profesional"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha comparecido en rueda de prensa en las horas previas al partido que medirá este domingo a los blancos con el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu (21:00). Será el regreso del equipo a su campo después de seis partidos visitante en los que ha tenido que superar una racha de tres empates consecutivos en Vallecas, Elche y Girona. El tolosarra arrancó hablando de San Mamés, como punto de inflexión: "Fue un buen partido. Completo, redondo. Y ahora queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible... porque en abril y mayo hay que estar donde hay que estar".

Valverde, como lateral

Con las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Carvajal, todo a punta a que Valverde podría volver al lateral, posición que no le atrae especialmente. Xabi habló sobre esa posibilidad: "Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos. Le recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo".

Alonso también habló de cómo ha cambiado su relación con Vinícius y la actitud del brasileño en los últimos partidos: "Está en un muy buen momento personal y profesional: se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones mañana, con un gol".

También tuvo palabras para Mbappé y la comparación con Cristiano Ronaldo: "Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno. El querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes. Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo".

Cariño para Arda

Xabi elogió el crecimiento de Arda Guler, que en Bilbao rotó y vio el partido en el banquillo: "Tiene la capacidad de tener diferentes alturas o influencia, en función de lo que necesite el equipo. Sabe organizar y a la vez, dar el pase decisivo. Incluso llegar en segunda línea. Depende de lo que haya alrededor, se puede adaptar. Esa calidad da flexibilidad a los planteamientos. Pero está creciendo mucho y hay que invertir en él, como dije en el Mundial; porque es diferente".

El tolosarra habló de su estado de ánimo: "Estoy bien, gracias. Sé dónde estoy, la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental. Ser autocrítico, pero sin fustigarse". Y concluyó elogiando a un Militao que está en un gran momento y podría incluso jugar como lateral: "Es una opción, hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. Creo que fue contra... ¿Senegal? Que jugó como lateral derecho con Brasil y lo hizo muy bien. Tiene esa capacidad. Me recuerda un poco a Pepe: era competitivo y sabías que donde jugará, iba a ser competitivo. Donde se necesite a Militao, ahí estará".