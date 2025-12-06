Victoria clave del Rahi Sepisur Adesal en la lucha por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal obtuvo una victoria trascendental en su lucha por el ascenso en el seno de la División de Honor Oro de balonmano. El conjunto que entrena Rafa Moreno superó por 22-28 al Zuazo, otro equipo que también aspira a subir a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano nacional.

Las fuensantinas tuvieron que remar para llevarse el triunfo, pues en el minuto 9 perdían por 6-2. Las cordobesas se fueron metiendo poco a poco en el choque hasta acercarse a un gol en el minuto 23 (10-9). Al descanso caía el Adesal por 13-11.

El Adesal mejoró su imagen en la segunda mitad. Ya en el minuto 40 se situó por primera vez por delante (14-15). La aportación en ataque de referentes de la plantilla como Andrea Roda, Lucía Vacas o Ángela Ruiz le dio un salto de calidad a un equipo que en el minuto 53 tenía el choque sentenciado (19-25). El cuadro cordobés acabó llevándose el triunfo por 22-28.

Los números del Adesal

Por el Rahi Sepisur Adesal Córdoba saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Irene García, Camila Bonazzola (5), Zoe Turnes (6), Carla Montero, Lucía Vacas (4), Nicole Blatche (1), Ángela Ruiz (8), María Jesús Miranda, Jessica Oliva y Andrea Roda (4).