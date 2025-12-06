El Salerm Puente Genil quiere despertar en casa ante un Almería B en plena reacción

El Salerm Puente Genil encara este domingo (12.00 horas) su segunda cita consecutiva en el Manuel Polinario, un escenario que se ha convertido en su mayor argumento para seguir remando en la clasificación. En esta ocasión, recibe al Almería B, un rival que no se encuentra en la mejor situación clasificatoria, aunque comienza a reaccionar y que, al igual que los pontaneses, transita por la zona baja. Un duelo directo, duro y de necesidad, en el que los de Álvaro Cejudo verán una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria y, si los resultados acompañan, salir por fin de los puestos de descenso.

Romper la dinámica

Los rojillos acumulan seis jornadas sin ganar, desde aquel trabajado 1-0 ante el Águilas que parecía marcar un punto de inflexión. Sin embargo, la montaña rusa no ha dado tregua desde entonces, ya que han acumulado tres derrotas ante Antoniano (4-0), Lorca Deportiva (1-0) y Xerez DFC (1-0) y dos empates ante el entonces líder CD Extremadura (1-1) y Melilla (0-0).

Una racha que, pese a no haber sido del todo negativa en juego, sí lo ha sido en producción ofensiva, principal lastre del equipo en este tramo liguero. Aun así, el Manuel Polinario sigue siendo territorio amable: el Salerm no ha perdido ninguno de sus siete encuentros como local (dos victorias y cinco empates).

Con 15 puntos, los pontaneses ocupan la decimocuarta posición, a solo dos puntos de la salvación. El objetivo es claro: ganar y cambiar el paso.

Lance del encuentro entre el Salerm y el Melilla en el Polinario. / UD Melilla

Un Almería B que empieza a reaccionar

Si en Puente Genil hay necesidad, en el filial almeriense no menos. El Almería B llega decimosexto con 11 puntos, pero con sensaciones algo más positivas que semanas atrás debido al cambio de técnico, tras la llegada de José María Salmerón. En sus últimas cuatro jornadas ha sumado dos empates frente al Antoniano (0-0) y Xerez DFC (1-1) y dos victorias con el CD Extremadura (2-4) y Yeclano (1-0).

Una tendencia al alza que invita a pensar que el equipo ha encontrado una estructura más sólida y que viaja sin complejos. Como visitante, ha disputado seis partidos con un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas. Un rendimiento irregular pero capaz de sorprender a cualquiera.

Un choque directo

El partido enfrenta a dos equipos con necesidades parecidas: pocos goles -ocho y nueve a favor, respectivamente-, muchos problemas para cerrar partidos y la urgencia de puntuar para no quedar enganchados al fondo de la tabla. La condición de local, la solidez en el Polinario y la presión clasificatoria convierten este encuentro en una cita que el Salerm no puede dejar escapar.