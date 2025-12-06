Rafa Lozano Jr. debuta con una clara victoria en el Mundial IBA

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. ya ha debutado en el Mundial absoluto que organiza la IBA en Dubái. El deportista cordobés de 19 años ha iniciado su participación con una victoria por 5-0 sobre el keniano Shaffi Hassan. Ahora se medirá en octavos de final al azerbaiyano Suleymanov. El Mundial de boxeo de la IBA tendrá lugar hasta el próximo domingo.

El cordobés tendrá que ganar dos combates más para subir al podio y cuatro para alcanzar la medalla de oro. Lozano se mostró en todo momento muy superior a su adversario keniano. Los jueces así lo reconocieron, por lo que le dieron el triunfo con un marcador claro de 5-0.

Rafa Lozano padre y Rafa Lozano hijo, durante una competición. / CÓRDOBA

Su segundo mundial absoluto en tres meses

Lozano Jr. participa en su segundo Mundial absoluto en los últimos tres meses. En septiembre viajó a Liverpool para competir en el Mundial de World Boxing, la entidad que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha designado para que organice el boxeo en los Juegos Olímpicos del 2028. Allí logró la medalla de plata tras firmar una competición casi perfecta. En Liverpool logró la primera medalla de la historia del boxeo español en un mundial amateur.

Ahora se encuentra en el Mundial de la IBA, que promueve la entidad que organizó el boxeo olímpico en 2024. Pese a perder la organización del boxeo de los Juegos, la IBA va a seguir poniendo en marcha su propio campeonato mundial. Lozano Jr. aspira a cerrar un gran año con su segunda medalla en un mundial absoluto amateur. En el 2026 tiene previsto debutar como profesional, concretamente el próximo 6 de marzo en Córdoba en la lucha por el título iberoamericano.