Un Coto Córdoba en racha vuelve en la pista del Clavijo

El Coto Córdoba de Baloncesto regresa este domingo a la Segunda FEB tras una semana de descanso en la Liga por la disputa de encuentros de las selecciones nacionales. El conjunto blanquiverde viajará a Logroño para enfrentarse al Reina Proteínas Clavijo a partir de las 12.00 horas.

El equipo que entrena Gonzalo Rodríguez afrontará el choque como el único invicto de los dos grupos de la Segunda FEB, por lo que es a día de hoy el bloque a batir. Con ocho victorias en otros tantos encuentros, se ha convertido por méritos propios en uno de los favoritos al ascenso. El rodillo blanquiverde ha salido hasta ahora triunfante en todos los partidos, una dinámica que espera mantener en Logroño.

Los cordobeses llegan con las mejores sensaciones posibles a una fase de la temporada en la que van a jugar tres partidos en diez días. Tras visitar Logroño, jugará dos encuentros seguidos como local, el próximo miércoles frente al Baloncesto Valladolid y dentro de siete días con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad como adversario. El 2025 lo terminará el día 21 de este mes en la cancha del Baloncesto Toledo.

Gonzalo Rodríguez sigue un encuentro de esta temporada. / A.J. González

Un rival que lucha por la salvación

Este domingo va a enfrentarse a un equipo que hasta el momento ha sumado solo dos victorias y que se encuentra luchando por la permanencia. Solo ha conseguido una victoria como visitante, precisamente en el derbi local contra el Logrobasket (73-79).

Gonzalo Rodríguez ha recuperado además al base Pablo Sánchez. El jienense se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de tobillo. Ya se encuentra entrenando con relativa normalidad, por lo que se espera que esté a disposición de su técnico. Los problemas han surgido estos días con su referente en ataque, el alero Ja’Monta Black, ausente en varios entrenamientos por cuestiones relacionadas con su visado.

Para el técnico gallego, el partido de Logroño se trata de un "duelo exigente en una de las pistas más complicadas de nuestra categoría". En este sentido, matiza que la semana previa ha sido "atípica" debido al parón por las ventanas FIBA, aunque "útil" para profundizar en aspectos propios del juego. Cuando tienes varios días sin competición, intentamos aprovecharlos para avanzar en detalles y mejorar elementos del juego. Esta semana ya hemos trabajado con normalidad, pese a los típicos contratiempos propios de esta época, como catarros y pequeñas molestias", señaló Rodríguez.