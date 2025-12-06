El Córdoba Futsal salva un punto ante el Osasuna Magna en su lucha por la Copa de España

El Córdoba Futsal firmó un escaso empate a tres tantos ante el Osasuna Magna Xota en su lucha por un billete a la Copa de España. Los blanquiverdes, que remontaron un 1-2, acabaron empatando a tres tantos al encajar el tanto del definitivo 3-3 a un minuto de la conclusión. Los cordobeses se han quedado ahora a tres o cuatro puntos de la octava plaza, dependiendo de lo que ocurra este domingo en el Manzanares-O Parrulo.

El choque arrancó con más precauciones que juego. Se palpaba que ninguno de los dos equipos quería encajar un gol en los primeros minutos. Carlos Gómez dispuso en el minuto dos de la primera ocasión local. El Xota se acercaba también con cierto peligro al bando local en cuanto la ocasión se lo permitía. Korsun hizo trabajar a Fabio en el 6. La ocasión más clara de los diez primeros minutos llegó en el 8 con un balón al palo de Gustavo Marra.

Murilo era uno de los jugadores más activos en el ataque del Córdoba Futsal. Dos disparos suyos pudieron acabar en gol. El jarro de agua fría en forma de gol vino en el minuto 14. Carlos Gómez perdió el equilibrio justo delante del área. Korsun aprovechó la situación para superar con facilidad a Fabio con su disparo. El técnico local, Emanuel Santoro, pidió entonces un tiempo para reconducir la situación.

El encuentro cambia de signo

El choque se abrió con el gol. El Córdoba Futsal arriesgó más, lo que provocó que se entrara en una fase de idas y vueltas. El Xota rondó el 0-2, al igual que el Córdoba Futsal el empate. Titi del Rey lanzó desde la derecha en un contragolpe pero Asier Llamas despejó el balón. Pachu hizo temblar la portería cordobesa con un disparo espectacular, casi sin ángulo, desde la izquierda que se fue al palo.

El infortunio en forma de lesión lo padeció el local Nacho Gómez a 13 segundos de la bocina. Al blanquiverde se le fue una rodilla sin ningún rival cerca. Las asistencias se llevaron de inmediato al valenciano. La primera mitad acabó con 0-1 en el marcador y todos pendientes de la evolución del jugador del Córdoba Futsal lesionado.

El Córdoba Futsal salió con otra cara a la cancha en la segunda parte, más intenso en la presión. Pronto empezó a amenazar con el gol, hasta que lo consiguió en el 25. Murilo se inventó una jugada genial que acabó con una asistencia a Tomás Pescio para que el argentino marcara, solo delante del portero. La alegría por el gol duró poco. Solo unos segundos más tarde vino el 1-2. Un despiste generalizado de los jugadores cordobeses provocó que Mendive lanzara sin oposición y batiera a Fabio.

El choque se vuelve loco

El choque se rompió, lo que animó el choque con continuas ocasiones. Nicolás falló el empate en el 27 cuando solo tenía que empujarla. El Córdoba Futsal era un quiero y no puedo, pues atacaba con más corazón que cabeza, consciente de la importancia de los puntos para seguir en la lucha por la Copa de España. La única buena noticia era en esos momentos los muchos minutos sobre la cancha de Pablo del Moral, ya recuperado de la operación de cadera que le había tenido hasta ahora en el dique seco.

El Córdoba Futsal se encontró con una superioridad numérica en el 36. Korsun cometió una falta sobre Murilo que inicialmente sancionaron los colegiados con una tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la revisión en el FVS –el VAR del fútbol sala- le mostraron la roja al jugador del Xota. Entonces empezó una fase de acoso que acabó con el empate de Nicolás en el 37.

El tanto le dio nuevas dosis de energía a un Córdoba Futsal que se lanzó a la búsqueda del empate con el portero-jugador. Murilo marcó en el 38 el 3-2 que desató la euforia en la grada. El Osasuna Magna se la jugó entonces con el portero-jugador. Saldise marcó así el tanto del empate a 1.05 minutos para el final. Los dos equipos fueron a por todas con el portero-jugador en los segundos finales. Zequi pudo marcar el 4-3. El gaditano lanzó con una pierna que daba la sensación que se acababa de lesionar y mandó el balón fuera. El partido acabó con un empate triste para un Córdoba Futsal que buscó sin suerte tres puntos que le acercaran a la Copa de España.