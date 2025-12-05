La jornada en Tercera | El Lucena, el Córdoba B y el Pozoblanco vuelven a la carga tras una semana de parón

Tras una semana de parón, el Grupo 10 de Tercera RFEF vuelve a escena. El Ciudad de Lucena defenderá ante el Sevilla C su impecable condición de local para mantenerse en la zona alta, mientras que el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco afrontan duelos de enorme importancia frente al Ceuta B y el Utrera para reencontrarse con sensaciones positivas y no perder de vista la pelea por los puestos de privilegio.

Córdoba CF B - Ceuta B (sábado, 16.15 horas)

El Córdoba CF B afronta una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y recuperar el pulso competitivo tras varias jornadas complicadas. El filial blanquiverde encadena tres partidos sin ganar, con un empate ante el Conil (1-1) y dos derrotas frente al Chiclana (4-1) y el Tomares (1-2), una dinámica que lo ha llevado a situarse en la novena posición con 18 puntos. Para los de Gaspar Gálvez, el choque de este fin de semana se presenta como una ocasión clave para cortar la mala racha, volver a sumar de tres y reengancharse a la pelea por los puestos de privilegio.

El duelo no será sencillo, ya que enfrente estará un Ceuta B que atraviesa uno de sus mejores momentos del curso. El filial caballa, instalado en la cuarta posición con 22 puntos, llega a la cita impulsado por tres victorias consecutivas ante el Atlético Central (2-1), el Conil (0-2) y el Chiclana (3-1). Con confianza y un rendimiento en clara línea ascendente, los ceutíes viajarán a Córdoba con la intención de prolongar su buen momento y mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Utrera - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

Este fin de semana, el CD Pozoblanco visita al Utrera, un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de los de Alberto Fernández tras varias jornadas sin conocer la victoria. El conjunto pozoalbense atraviesa su tramo más irregular de la temporada, acumulando cinco encuentros sin ganar. A las derrotas ante el Bollullos (3-0) y el Dos Hermanas (3-4) se suman los empates sin goles frente al Ciudad de Lucena y el Cádiz B, además de una última victoria que ya queda lejos, ante el Sevilla C (3-2). Esta racha ha provocado que el equipo caiga a la séptima posición con 19 puntos, aunque un triunfo podría suponer el impulso necesario para recuperar confianza y reengancharse a la pelea por la zona noble.

El Utrera, por su parte, tampoco vive un momento cómodo y encara la jornada con la urgencia de sumar. Los hispalenses se encuentran en puestos de descenso, decimosextos con apenas ocho puntos, y llegan tras dos derrotas consecutivas ante el Coria (3-0) y el San Roque de Lepe (2-1), además de un empate frente al Castilleja (2-2). Para los utreranos, ganar podría abrir la puerta a abandonar la zona peligrosa si los resultados acompañan.

Lance del encuentro entre el CD Pozoblanco y el Dos Hermanas. / CD Pozoblanco

Ciudad de Lucena - Sevilla C (domingo, 17.30 horas)

El Estadio Ciudad de Lucena vuelve a encender sus focos este fin de semana. Los de Antonio Jesús Cobos, terceros en la clasificación con 22 puntos, atraviesan un momento de solvencia y regularidad que le ha permitido asentarse en la zona alta. En sus tres últimos compromisos ha firmado dos empates ante el CD Pozoblanco (0-0) y RB Linense (0-0), además de una victoria contundente frente al Atlético Onubense (2-0). Pero su gran fortaleza sigue siendo el factor casa: ningún equipo ha logrado vencer aún en territorio lucentino, lo que lo convierte en el mejor local de la categoría.

El Sevilla C aterriza en esta jornada con la confianza recuperada tras un tramo de resultados positivos. Aunque su reciente derrota ante el Linense (2-1) frenó su progresión, el filial hispalense reaccionó con dos triunfos de peso ante Tomares (1-3) y Bollullos (3-1). Con 13 puntos y ubicado en la decimocuarta posición, llega dispuesto a desafiar su irregular rendimiento lejos de casa, donde ha sumado únicamente dos victorias y encajado cuatro derrotas.