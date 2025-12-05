Imdeco y el Colegio Salesianos sellan un convenio para impulsar el programa deportivo del 125º aniversario del centro escolar

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y el Colegio Salesianos Córdoba han firmado este martes un convenio de colaboración con motivo de la celebración del 125º aniversario de la presencia salesiana en la ciudad. El acuerdo refuerza el compromiso compartido de ambas entidades con la educación, la promoción del deporte y la difusión de hábitos de vida saludables entre la juventud cordobesa.

En el acto han participado la presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, y el gerente del organismo, Sebastián del Rey. Por parte del centro educativo han estado presentes su director titular, Fernando Báñez Martín, y el coordinador general del Club Deportivo Salesianos Córdoba, Antonio Arellano Berni.

Durante la firma, Aguilar ha felicitado al colegio por “125 años de historia y compromiso firme con la educación integral de nuestros jóvenes”, y ha destacado su “apuesta permanente por el deporte como herramienta de valores y crecimiento personal”. La presidenta del Imdeco ha subrayado además el orgullo del organismo municipal por acompañar al centro en esta efeméride.

El programa de actos

El convenio permitirá el desarrollo del programa deportivo conmemorativo, que comprende cinco grandes eventos de participación escolar y social: la I Copa Escuelas Católicas Loyola (8 de febrero), la V Copa Escuelas Católicas (8 de marzo), la Carrera Infantil María Auxiliadora (10 de mayo), la XLIV Carrera María Auxiliadora (13 de mayo) y el Encuentro Nacional Deportivo Salesiano (12 al 14 de junio).

Aguilar ha destacado “la extraordinaria labor educativa, social y deportiva que Salesianos ha desarrollado en Córdoba durante más de un siglo”, así como la voluntad de seguir apoyando iniciativas que fomenten la convivencia, el deporte escolar y el talento joven. Desde Salesianos Córdoba han agradecido el respaldo municipal y han señalado que este convenio “enriquece un programa deportivo histórico, que une tradición, participación familiar y el espíritu salesiano orientado a la formación integral de los jóvenes”.

El Imdeco continúa así reforzando su estrategia de colaboración con entidades educativas y deportivas de la ciudad, promoviendo eventos que impulsan la práctica deportiva y generan comunidad, participación y valores.