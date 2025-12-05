Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo del Mundial

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

El máximo organismo del fútbol destaca su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe el 'Premio de la Paz' de la FIFA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe el 'Premio de la Paz' de la FIFA. / Jacquelyn Martin / AP

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

El mandatario aseguró este viernes a su llegada al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que su país está "preparado" para ser uno de los anfitriones del torneo, puesto que comparten con México y Canadá.

"Estamos preparados para esto", dijo Trump preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia.

El mandatario aseguró que es "un gran día", tanto para el deporte como para su país, y avanzó que el Mundial va a ser "fantástico".

"Ya hemos batido récords en la venta de entradas mucho antes del evento en sí. No creo que haya habido nunca nada parecido en ningún deporte", declaró Trump.

El presidente fue preguntado por la cadena Fox News si se cambiarán algunas sedes de los partidos que están gobernadas por demócratas, pero Trump rechazó querer mover los partidos de ciudad.

"Si tienen un problema, para cuando lleguemos allí, nos encargaremos de ese problema. Podemos resolverlo", respondió.

El Centro Kennedy acoge el sorteo del Mundial con más selecciones que nunca, 48.

El evento cuenta con los líderes de los tres países anfitriones: la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el primer ministro canadiense Mark Carney y Trump.

"Estamos trabajando con Canadá y con México, y hasta ahora ha sido realmente espectacular. Ha sido espectacular", apuntó el estadounidense. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
  3. Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
  4. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  5. Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
  6. Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
  7. Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
  8. Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña

La jornada en Tercera | El Lucena, el Córdoba B y el Pozoblanco vuelven a la carga tras una semana de parón

La jornada en Tercera | El Lucena, el Córdoba B y el Pozoblanco vuelven a la carga tras una semana de parón

Cabra enciende su Navidad: así fueron los primeros instantes tras el alumbrado extraordinario

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

Lluvias débiles en Córdoba antes de un puente estable con niebla y sin precipitaciones

Lluvias débiles en Córdoba antes de un puente estable con niebla y sin precipitaciones

La Navidad en el centro histórico de Córdoba: pasacalles, flamenco, zambombas y espectáculos familiares

La Navidad en el centro histórico de Córdoba: pasacalles, flamenco, zambombas y espectáculos familiares

El Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera la imagen de la Inmaculada Concepción

El Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera la imagen de la Inmaculada Concepción

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo

23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'septiembre'

23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'septiembre'
Tracking Pixel Contents