Fútbol sala | Primera División
España paga un mal inicio ante Brasil y se queda sin jugar la final
Dos goles encajados en el primer minuto lastran a la selección que cuenta con la portera cordobesa Cris García
EFE
España se quedó sin el sueño de conquistar el primer Mundial femenino de fútbol sala tras caer derrotada ante Brasil (1-4), en una semifinal marcada por un inicio demoledor del conjunto sudamericano, que jugará la final ante Portugal este domingo a las 12:30, hora española. La selección jugará por el bronce este domingo a las 10.00 horas ante Argentina. La portera cordobesa Cris García forma parte de esta selección, si bien en este encuentro no llegó a saltar a la cancha.
El equipo de Claudia Pons pagó muy caro dos errores tempranos que dejaron el duelo cuesta arriba desde el primer minuto. Brasil, vigente potencia de la disciplina y que jugará la final ante Portugal este domingo, castigó cada imprecisión española y manejó con autoridad un partido que ya ganaba 0-2 en apenas 61 segundos.
Dos gooles encajados para empezar
El encuentro arrancó con la peor de las noticias para España. Antes de que el juego alcanzara ritmo, dos pérdidas en la salida de balón se transformaron en dos golpes casi consecutivos. Primero Ana Luiza aprovechó un rechace de la guardameta Elena para abrir el marcador. Apenas unos segundos después, Amandinha conectó un disparo que rebotó en una jugadora española y terminó dentro de la portería. El planteamiento previsto saltó por los aires y España necesitó varios minutos para estabilizarse ante una presión alta que la mantenía lejos del área rival.
La primera ocasión clara española no llegó hasta el minuto 7, en un mano a mano de Vane Sotelo que Bianca salvó sin complicaciones. Brasil, firme en defensa y muy eficiente en cada transición, pudo incluso ampliar su ventaja en otra acción en la que Elena evitó el gol de Emilly. Sin embargo, el paso de los minutos deparó la mejor fase española del primer tiempo.
Una contra conducida por Noelia y Ale de Paz, un disparo lejano de Antía Pérez que se estrelló en el poste y un remate alto de Irene Córdoba animaron a la selección y obligaron al técnico brasileño a detener el partido con un tiempo muerto.
La selección mejora en la segunda parte
La reanudación ofreció una España muy distinta: más agresiva, más valiente y con una presión adelantada que dificultó la circulación brasileña. El equipo de Pons recuperó metros y presencia ofensiva, aunque siguió echando en falta la pegada necesaria para transformar sus llegadas. Brasil, en cambio, no necesitó demasiado para golpear de nuevo. Cuando peor lo pasaba, Debora Vanin aprovechó un balón suelto en banda para superar a su marcadora y batir a Elena con un tiro ajustado.
El 0-3 amenazaba con ser definitivo, pero España reaccionó con determinación. Solo 43 segundos después, Ale de Paz acortó distancias tras un rechace de Bianca que la jugadora gallega convirtió en el 1-3.
El tanto devolvió la tensión al partido y empujó a Pons a apostar pronto por el juego de cinco en busca de una remontada que llegó a parecer posible. De hecho, Irene Córdoba rozó el 2-3 en el minuto 28 con un disparo que se marchó por centímetros. El esfuerzo final no tuvo premio y España deberá ahora centrarse en la lucha por el tercer puesto. Su rival será Argentina, que perdió 7-1 frente a Portugal en la otra semifinal.
Ficha técnica:
1 - España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, Ceci, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita y Cristina.
4 - Brasil: Bianca, Taty, Emilly Marcondes, Amandinha y Ana Luiza -cinco inicial-, Debora Vanin, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Lucileia, Camila, Natalinha y Julia.
Árbitras: Valeria Palma (Chile) y Martina Piccolo (Italia). Amonestaron a las españolas Antía Pérez y Laura Córdoba.
Goles: 0-1. Min. 1 Ana Luiza. 0-2. Min 2. Amandinha. 0-3. Min 26. Vanin. 1-3. Min 27. Ale de Paz. 1-4. Min 33. Luana Rodrigues.
Incidencias: Segunda semifinal del Mundial de Filipinas disputada en el PhilSports Arena ante 3.000 aficionados.
