Los errores propios condenan al Cajasol Ángel Ximénez en la pista del Horneo Alicante

El Cajasol Ángel Ximénez cayó por 39-35 en un partido de la Liga Asobal de balonmano en el que perdió demasiados balones. El encuentro arrancó a toda velocidad por parte de ambos equipos. Los dos conjuntos buscaban rápido la portería contraria para atacar antes de que se formara la defensa. Al bloque cordobés le costó meterse de lleno en el choque y cuando lo hizo ya perdía por cuatro goles en el minuto 8 (9-5).

La aportación en ataque del pivote Sousa levantó a un Ximénez que en apenas tres minutos recortó la diferencia a un solo tanto (9-8). Precisamente, una exclusión que sufrió el portugués la notó su equipo, pues durante unos minutos perdió el orden en ataque. Un parcial de 4-1 situó la diferencia local de nuevo en cuatro goles (13-9, minuto 16).

Las rotaciones de esos minutos favorecieron a los pontanos, con un equipo más consistente en esos momentos. Un parcial de 1-5 provocó que llegara la igualdad total al marcador (14-14, minuto 21).

Paco Bernabéu saluda a un rival del BM Alicante. / Ismael Corbí

A cuatro goles del rival al descanso

Parecía que había llegado el momento del equipo de Puente Genil, sobre todo al quedarse en inferioridad los locales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Unos buenos minutos defensivos los exprimió el Alicante para distanciarse otra vez en el electrónico, marchándose al descanso con una renta favorable de cuatro goles (22-18).

La segunda parte comenzó como la primera, con los dos conjuntos jugando lo más rápido posible. Otra vez le vino mejor esta dinámica a los locales, que en el minuto 33 ya vencían por seis goles (25-19). Pocas eran las ocasiones en las que el partido bajaba un poco su alto ritmo con un ataque posicional. Los guardametas apenas paraban en un partido loco, con muchos espacios para que lanzadores armaran sus brazos y los pivotes encontraran sus huecos.

Varias recuperaciones de balón permitieron al Ximénez correr al contraataque y acercarse a tres tantos (29-26, minuto 41). Una nueva exclusión, ahora a Djukic, frenó a un equipo que pasó a quedarse otra vez a seis goles del Alicante (34-28).

De Hita entra en escena

Las paradas de Álvaro de Hita apretaron el marcador a cuatro minutos de la bocina (37-35). Dos errores seguidos en lanzamientos de siete metros de los pontanos acabaron con sus esperanzas de lograr algún punto en Alicante.