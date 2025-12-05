Balonmano | Asobal
Los errores propios condenan al Cajasol Ángel Ximénez en la pista del Horneo Alicante
El conjunto que entrena Paco Bustos pierde por 39-35 en un duelo en el que encaja demasiados goles en el inicio de cada tiempo
El Cajasol Ángel Ximénez cayó por 39-35 en un partido de la Liga Asobal de balonmano en el que perdió demasiados balones. El encuentro arrancó a toda velocidad por parte de ambos equipos. Los dos conjuntos buscaban rápido la portería contraria para atacar antes de que se formara la defensa. Al bloque cordobés le costó meterse de lleno en el choque y cuando lo hizo ya perdía por cuatro goles en el minuto 8 (9-5).
La aportación en ataque del pivote Sousa levantó a un Ximénez que en apenas tres minutos recortó la diferencia a un solo tanto (9-8). Precisamente, una exclusión que sufrió el portugués la notó su equipo, pues durante unos minutos perdió el orden en ataque. Un parcial de 4-1 situó la diferencia local de nuevo en cuatro goles (13-9, minuto 16).
Las rotaciones de esos minutos favorecieron a los pontanos, con un equipo más consistente en esos momentos. Un parcial de 1-5 provocó que llegara la igualdad total al marcador (14-14, minuto 21).
A cuatro goles del rival al descanso
Parecía que había llegado el momento del equipo de Puente Genil, sobre todo al quedarse en inferioridad los locales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Unos buenos minutos defensivos los exprimió el Alicante para distanciarse otra vez en el electrónico, marchándose al descanso con una renta favorable de cuatro goles (22-18).
La segunda parte comenzó como la primera, con los dos conjuntos jugando lo más rápido posible. Otra vez le vino mejor esta dinámica a los locales, que en el minuto 33 ya vencían por seis goles (25-19). Pocas eran las ocasiones en las que el partido bajaba un poco su alto ritmo con un ataque posicional. Los guardametas apenas paraban en un partido loco, con muchos espacios para que lanzadores armaran sus brazos y los pivotes encontraran sus huecos.
Varias recuperaciones de balón permitieron al Ximénez correr al contraataque y acercarse a tres tantos (29-26, minuto 41). Una nueva exclusión, ahora a Djukic, frenó a un equipo que pasó a quedarse otra vez a seis goles del Alicante (34-28).
De Hita entra en escena
Las paradas de Álvaro de Hita apretaron el marcador a cuatro minutos de la bocina (37-35). Dos errores seguidos en lanzamientos de siete metros de los pontanos acabaron con sus esperanzas de lograr algún punto en Alicante.
Ficha técnica:
39 - Horneo Eón Alicante: Roberto Domenech, Iván Montoya (4), Javier Borragan (8) Lautaro Robledo (7), James Parker (5), Ander Torrico (7), Darko Dimitrievski –siete inicial-, Hugo Mora, Borja Méndez, José Oliver (2), Fabio Lopes (4), Augusto Moreno, Eduardo Escobedo, Xabier Barreto (1) y Aaron Gutiérrez (1).
35 - Cajasol Ángel Ximénez: Elcio Carvalho, Paco Bernabéu (5), Domingo Luis Mosquera (3), Tiago Sousa (3), Dani Serrano (4), Leandro Semedo (5), Claudio Ramos –siete inicial-, Pablo Simonet (5), Antonio Cabello (1), Dani Ramos (3), Borivoje Djukic (1), José Cuenca (1), Lucas Aizen, Antonio Pineda, Mario Dorado (1) y David Estepa (3).
Parciales: 4-3, 9-7, 11-9, 14-12, 18-16, 22-18 (descanso), 27-21, 29-25, 31-27, 34-29, 37-34 y 39-35.
Árbitros: Daniel Toro y Albert Pérez. Excluyeron a Dimitrievski, Montoya y Parker, por el Alicante y a Sousa (2), Djukic y Semedo, por el Ángel Ximénez.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO