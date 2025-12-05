El Córdoba Futsal afronta ante el Osasuna un duelo clave en la lucha por la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad regresa este sábado a Vista Alegre para disputar su partido de la 13ª jornada de la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde recibirá al Osasuna Magna a partir de las 18.30 horas.

El bloque que entrena Emanuel Santoro afronta el choque en la novena plaza con 17 puntos, a uno de la última con derecho a clasificarse para la Copa de España. Por tanto necesita el trounfo para seguir dependiendo de sí mismo en la pugna por un puesto en la fase final copera.

Los cordobeses vienen de caer por 3-2 en la pista del Noia, un partido en el que perdieron la primera ocasión de encarrilar la clasificación para la Copa de España que aspiran a conseguir.

Fabio intenta detener un lanzamiento. / A.J. González

Favoritos ante un equipo débil como visitante

Ahora jugarán como favoritos a la búsqueda de la victoria, por ejercer de locales y por enfrentarse a un equipo al que tiene por detrás en la tabla. El Osasuna cuenta con cinco puntos menos que los cordobeses y eso tiene que notarse sobre la cancha.

El conjunto navarro no conoce todavía la victoria como visitante. De hecho, solo ha sumado dos puntos fuera de su pabellón, con sendos empates a dos tantos frente al O Parrulo Ferrol y al Quesos Hidalgo Manzanares.

El Córdoba Futsal contará con la baja conocida de Arnaldo Báez, todavía cumpliendo los cuatro partidos de sanción que le cayeron en el partido de la Copa del Rey celebrado en El Ejido.

A corregir los errores pasados

Frente al Osasuna deberá corregir los errores de concentración cometidos ante el Noia, sobre todo cuando encajó dos goles seguidos que a la postre le llevaron a la derrota. Si el Córdoba Futsal es capaz de mantener el orden defensivo de sus mejores victorias, acabará derrotando a un Osasuna al que le está costando mucho sumar puntos en la primera vuelta de la competición,

Las paradas de Fabio, las asistencias de Zequi y los goles de Carlos Gómez y Murilo Duarte deben conducir a la victoria a un equipo que espera acercarse a la soñada clasificación para la Copa de España.

La entidad que preside José García Román quiere que el partido se convierta en una fiesta del fútbol sala. Por dicho motivo ha preparado la tradicional lluvia de peluches. Los niños menores de 14 años que traigan uno entrarán gratis al pabellón.

Emanuel Santoro es consciente de que su equipo se encuentra en una fase de la temporada "ilusionante, tanto para el club como para la ciudad. Los jugadores lo viven en el día a día. Es por ello que debemos afrontar este partido con la máxima responsabilidad, sin caer en hacer cuentas o mirar a los partidos que pasaron, poniendo solo el foco en el partido que ahora tenemos delante".

Santoro califica al Osasuna como un rival "con mucha experiencia y jerarquía en la Liga, que viene haciendo un juego de cuatro muy vertical y peligroso en la transición".

El entrenador argentino ha hecho un llamamiento a la afición para que "veamos juntos este partido tan importante y vivamos el momento tan importante que estamos atravesando como institución. Queremos dar ese pasito adelante para seguir soñando juntos".

Dos equipos con ambición

El partido de este sábado, a buen seguro que dará espectáculo sobre la cancha, pues en la pista estarán dos equipos ambiciosos, siempre dispuestos a sorprender a su rival en cualquier acción del juego.

Los cordobeses buscarán sumar de nuevo algún gol en jugadas a balón parado. Con tanta igualdad sobre la pista, aprovechar este tipo de acciones le ha dado ya varios puntos muy valiosos.