Euroliga
El Barça asalta Belgrado en una gran exhibición colectiva
Un Clyburn estelar en la primera mitad (20) dio paso a Brizuela (17), Shengelia (15) y Punter (14), para firmar una victoria de prestigio ante el Estrella Roja (79-89) y meterse en la segunda plaza
Ramon Palomar
El Barça logró una victoria de prestigio en la pista más complicada de la Euroliga para imponerse al Estrella Roja (79-89) y mostrar su mejor cara desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo blaugrana. La quinta victoria como visitante, donde Clyburn brilló en la primera mitad (20) para tomar el relevo Brizuela (17), Shengelia (15) y Punter (14), aunque con un gran trabajo colectivo, donde hasta el 'olvidado' Miles Norris aportó al triunfo.
Xavi Pascual salió con sus cinco hombres más experimentados, en un escenario realmente intimidante con 21.000 espectadores en el Stark Arena animando a los suyos mucho antes del inicio del duelo. Pero el partido se jugaba en la pista y el Barça salió muy centrado, moviendo bien el balón en ataque, con buena defensa y reboteando con eficacia (4-11). Un inicio brillante de los blaugrana que obligaba a Sasa Obradovic a parar pronto el partido ante el dominio visitante (4-13) y con el Stark Arena ya no tan ruidoso.
La confianza del Barça seguía muy alta, saliendo en contraataques, fruto de la buena defensa (4-15). 11 puntos de ventaja que sentaban de maravilla a los de Pascual.
Estrella se acerca
Obradovic metía un equipo pequeño y le daba un parcial de 5-0 aunque un triple de Punter frenaba el empuje local al que respondía Miller-McIntyre (12-18). Pascual metía en pista a Juani Marcos, Joel Parra y Willy para dar aire a los titulares. Los triples daban aire al cuadro serbio que se acercaba peligrosamente (15-18). La segunda unidad blaugrana cerraba el primer cuarto a un ritmo frenético (17-21).
Tras la segunda falta de Vesely Estrella Roja empezaba a correr para igualar el duelo (21-21). La iniciativa pasaba a manos de los locales, y volvían rápido Punter y Clyburn. Las dos estrellas llevaban a la reacción del Barça (23-28) con Nwora despertando para Estrella Roja, un autentico peligro. Un inspirado Clyburn seguia anotando desde el triple, en un estado de forma excepcional para seguir mandando, aunque con rentas cortas (27-31 m.15).
Brizuela ejercía de base y se presentaba con triple solo entrar en pista (27-34). Clybun seguía a lo suyo, ampliando la renta con dos acciones espectaculares (27-38), El estadounidense era claramente el jugador diferencial (15). Miller-McIntyre llevaba a la reacción de los suyos con cuatro puntos consecutivos y ahora era Pascual el que cortaba el ritmo local (33-40).
Ventaja demasiado corta al descanso
Satoransky cometía su tercera falta y las pérdidas de balón (10) penalizaban demasiado para dar opción al Estrella de acercarse con los 10 puntos de Nwora (35-40). Clyburn lograba un triple imposible para alcanzar los 20 puntos al descanso y el Barça mantenía a raya a Estrella en un 'loco' final de cuarto (39-46).
En la reanudación, el duelo se jugaba a un ritmo frenético con Juani Marcos a los mandos, que repartía juego con mucho acierto (42-52). Aunque Estrella Roja apretaba y recortaba con la defensa local y los balones perdidos por los de Pascual (13). Los de Sasa Obradovic le estaban cogiendo el pulso al partido (50-52) y con Clyburn cometiendo su tercera falta, sin duda, una mala noticia.
Estrella Roja igualaba a base de tiros libres (52-52) en los minutos más dubitativos del Barça en ataque. Un parcial de 13-6 para los locales que hacía daño. Brizuela rompía la dinámica negativa con un triple refrescante (52-55). La 'Mamba Vasca' impulsaba de nuevo al Barça (55-61) ayudando a Sato en la dirección para cerrar el tercer parcial todavía por delante (57-63).
El cuarto final decide
Kalinic acercaba a un punto a Estrella Roja (62-63) aunque respondía Brizuela desde ocho metros para acallar el Stark Arena. Su aportación ofensiva era importante en la segunda mitad (15). McIntyre cometía su cuarta falta, importante para los intereses del Barça que se mantenía firme (62-70). Miles Norris, en su mejor partido en Euroliga, cometía su cuarta falta. Shengelia devolvía los 10 puntos al Barça (62-72), una ventaja que tocaba administrar.
A 5' del final, una canasta de Punter daba una máxima de 12 (62-74), un buen cojín para afrontar los últimos minutos. Shengelia daba una máxima de 13 (63-76) con los balcánicos a la desesperada. Un triplazo de Punter con tiro adicional, acabó por sentenciar una victoria de prestigio ante un Estrella Roja impotente ante la exhibiciòn blaugrana (79-89).
