Fútbol
Los árbitros cordobeses homenajean a Pedro Benítez por sus doce años de presidencia
La gala anual del Colegio de Árbitros reconoce los ascensos de la temporada y la trayectoria del dirigente que ha liderado el crecimiento del arbitraje provincial
El Colegio de Árbitros de Córdoba de Fútbol celebró su gala anual en las instalaciones de la Almunya de Disco 3, un encuentro que reunió a representantes destacados del arbitraje andaluz y cordobés. Entre los asistentes se encontraban el presidente del Comité Andaluz de Árbitros, José Manuel Matías Caballero; el nuevo presidente de los árbitros cordobeses, Germán Matías Caballero; el delegado en Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Martín Torralbo; y el árbitro internacional José Luis Munuera Montero.
Durante el acto fueron reconocidos todos los colegiados de la provincia que han logrado ascensos en los últimos meses, incluidos varios nombres femeninos que ya comienzan a abrirse paso en el mundo del arbitraje y cuya presencia evidencia el crecimiento y la diversificación de esta disciplina en Córdoba.
Un merecido reconocimiento a Pedro Benítez
La gala concluyó con un homenaje especial a Pedro Benítez, quien dejó la presidencia al término de la pasada temporada tras doce años al frente del colectivo. Bajo su mandato, el arbitraje cordobés ha experimentado un importante impulso, tanto en número de colegiados como en la calidad de su formación y proyección.
