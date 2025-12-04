Pablo Tamba y José Tanchyn apuntan alto en el primer mes de la NCAA-1

El primer mes de la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense (NCAA-1) ya ha finalizado con resultados diversos para los equipos de los cuatro representantes cordobeses. Pablo Tamba (Lousiana State) y José Roberto Tanchyn (UMBC Retrievers) estarían muy cerca a día de hoy de disputar las eliminatorias por el título del mes de marzo.

La pujanza de Pablo Tamba

El alero Pablo Tamba se ha adaptado a la perfección al modelo de juego de Lousiana State. El jugador pontanés de quinto año (graduado) promedia 6,1 puntos y 6,3 rebotes en 23 minutos en uno de los equipos más en forma de la competición. Los mejores números los consiguió en el triunfo ante De Paul con 14 puntos y 7 rebotes. LSU es uno de los 15 equipos de la Liga que todavía no conoce la derrota. Hasta el momento ha ganado sus ocho choques en la Conferencia Sureste, lo que le ha llevado a liderar la tabla junto a Vanderbilt (9-0). Los 31 campeones de conferencia entraran en marzo en el listado inicial de 68 equipos con derecho a jugar por el título. Solo cuatro de ellos se quedarían fuera, lo que decidirá un comité de expertos que designa la NCAA.

José Roberto Tanchyn, con la camisete de UMBC. / CÓRDOBA

Tanchyn pisa fuerte

El pívot José Roberto Tanchyn también forma parte de las rotaciones de su equipo, los UMBC Retrievers. El lucentino aporta 4,6 puntos y 2,7 rebotes en 12,8 minutos al líder de la Conferencia América Este. UMBC manda en la tabla con un récord de cinco victorias y tres derrotas. El jugador cordobés de cuarto año (sénior) ha quedado claro a estas alturas de la campaña que acertó en la elección de su nuevo equipo. Los mejores registros los consiguió en la derrota ante Dayton, con 16 puntos y 6 rebotes en 22 minutos.

Defensa y minutos para Del Pino

El base Guillermo del Pino sigue adaptándose a su nuevo rol en el baloncesto universitario de Estados Unidos. El ‘freshman’ -jugador de primer año- de Maryland va entrando poco a poco en las rotaciones de su técnico, Buzz Williams. Un total de 2,2 puntos en 8,2 minutos aporta a sus compañeros. Diez puntos en 20 minutos -con dos triples convertidos- logró en la derrota de los Terrapins frente a Alabama por 72-105. Las seis victorias y tres derrotas que por ahora acumula Maryland le han situado en la parte baja de la tabla de la Conferencia Big Ten.

Guillermo del Pino, con Maryland. / Terrapins

Una cordobesa intimidadora en la zona

La representante de la provincia en la categoría femenina, Lucía Lara, sigue sumando minutos en las filas de New Mexico State. Sus números por el momento son de 4 puntos y 5 rebotes en 19,5 minutos, con un pico de 9 puntos y 9 rebotes en 30 minutos en la derrota por 48-57 frente a San Diego. El conjunto de Lara solo ha vencido en uno de sus cinco choques, por lo que se encuentra en la zona baja de la Conferencia USA.

Más de tres meses quedan todavía para que concluya la fase regular de la competición. Hay desde luego tiempo para todo. Por ahora, dos cordobeses tocan con los dedos las plazas con derecho a jugar por la corona, lo que representaría todo un hito en el baloncesto cordobés.