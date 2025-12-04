La España de la cordobesa Cris García afronta una dura semifinal ante Brasil en el Mundial de fútbol sala

La selección española femenina de fútbol sala disputará a las 13.30 horas del viernes la segunda semifinal del primer Mundial de la historia. Brasil será el rival del conjunto que cuenta con la portera cordobesa Cristina García. Manila acogerá este encuentro y la otra semifinal, que medirá a Argentina y Portugal.

La seleccionadora de España, la catalana Claudia Pons (Bagá, 1984), trasladó un mensaje de máxima ambición en la víspera de la semifinal del Mundial femenino de fútbol sala ante Brasil. Las dos seleccionadoras definieron el partido de este viernes como un punto de inflexión para su equipo y para la historia de este deporte en el país.

Las jugadoras de la selección española celebran un gol. / RFEF

Claudia Pons: "El plan pasa por preservar la identidad"

En rueda de prensa, la entrenadora española subrayó que el grupo llega preparado "mental y competitivamente" para afrontar uno de los compromisos más exigentes del torneo. Pons insistió en que la plantilla mantiene intacto su objetivo inicial: "Es una competición que llevamos preparando mucho tiempo. El objetivo, como el de los 16 equipos, era llegar a la final y a día de hoy sólo queremos ganar. No hemos venido a ver qué pasa, hemos venido a que pasen cosas", afirmó.

La seleccionadora, que ha construido un bloque sólido y reconocible, remarcó que el plan pasa por preservar la identidad que ha llevado a España a ser tricampeona de Europa de forma consecutiva. "Debemos seguir con la concentración y la confianza que nos ha impulsado hasta aquí. Ese es el nivel mental que necesitamos para competir contra Brasil", apuntó.