El Cajasol Ángel Ximénez afronta un examen exigente en la pista de un EON Alicante en racha

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este viernes un desplazamiento de máxima exigencia a la pista del EON Alicante, un duelo en el que estos dos equipos se verán las caras por primera vez en su historia. El encuentro, de la Liga Asobal de balonmano comenzará a las 20:30 horas bajo la dirección de los colegiados catalanes Daniel Toro Ponce y Albert Pérez Acedo. Se enfrentarán dos conjuntos que buscan asentarse en la zona media de la Liga Asobal. Los alicantinos llegan con seis puntos, mientras que los pontanenses suman diez tras un arranque sólido que les permite mantenerse en posiciones tranquilas.

Un rival que ya ha cambiado de técnico

El EON Alicante vive su primera temporada en la élite del balonmano nacional después del ascenso logrado el pasado curso. Su debut, no obstante, no fue sencillo: tras los primeros compromisos ligueros, el club decidió prescindir de su técnico, Fernando La Torre, en la séptima jornada. Su relevo, Roi Sánchez, conocido por haber rozado el ascenso con Burgos la pasada campaña, ha conseguido rápidamente cambiar la dinámica del grupo. Cuando llegó, el equipo apenas acumulaba dos puntos; desde entonces ha firmado dos triunfos —uno contundente ante Cangas en el Pitiu Rochel y otro de gran prestigio en la pista del BM Granollers— y solo ha cedido una derrota ajustada frente al Bidasoa.

Más allá de los resultados, el proyecto alicantino se sostiene en una plantilla con experiencia en Asobal y jugadores determinantes. Destacan especialmente Ander Torrico y Lewis Parker, dos de los diez máximos goleadores de la liga con 67 y 55 tantos respectivamente. A su capacidad ofensiva se suma la potencia en el pivote de Iván Montoya, uno de los referentes de la competición en esa posición. Completan el bloque hombres de nivel como Barragán, Borja Méndez, Aarón Gutiérrez, Oliver o Lautaro, además de un seguro bajo palos como Roberto Doménech. Se trata de un conjunto que, por su calidad y el momento de juego que atraviesa, se ha convertido en un adversario capaz de poner en aprietos a cualquier equipo de su misma liga.

Una acción defensiva del Cajasol Ángel Ximénez. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Los aspectos a mejorar en el juego pontanés

Con este panorama, al Ángel Ximénez no le queda otra que mostrarse sólido en todas las facetas del juego si quiere sumar un resultado positivo. La portería, un aspecto clave en este inicio de curso, deberá mantener un nivel alto para frenar el ataque del conjunto local. También será fundamental mejorar las prestaciones defensivas respecto a la última jornada, donde el equipo de Paco Bustos no terminó de mostrar la solidez que acostumbra. Y aunque el ataque pontanés ha aumentado sus registros goleadores, la defensa del EON presenta mejores números, por lo que minimizar pérdidas y mantener la efectividad en los lanzamientos será decisivo.

El duelo, por tanto, se presenta como una verdadera prueba de madurez para el conjunto de Puente Genil. Ganar en Alicante significaría confirmar su buen inicio y frenar a uno de los equipos más en forma de este tramo de la competición, mientras que una derrota ajustaría todavía más la lucha por la zona media de la Liga Asobal.