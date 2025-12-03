El Racing Cor Competición impulsa la presencia femenina en los rallys con un equipo de mecánicas

El equipo de mecánicos de coches de competición Racing Cor Competición ha iniciado una nueva etapa en su trayectoria. La entidad que coordina José Carlos García ha apostado por integrar en su estructura a un grupo de jóvenes mujeres mecánicas. Precisamente acaban de debutar en plena competición en la popular Subida a Santa María de Trassierra, la penúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña.

García empezó a darle forma a este proyecto dando una clase práctica de asistencia mecánica en el IES Zoco. Allí tuvo como espectadores a un grupo de estudiantes del correspondiente ciclo formativo de Formación Profesional.

José Carlos García, que ya hace unos años tuvo una iniciativa similar en el IES Zoco, decidió seguir adelante con la iniciativa, una idea que desde hace tiempo viene promoviendo la propia Federación Española de Automovilismo.

Dos de las mecánicas en prácticas, trabajando con un coche en la Subida a Trassierra. / Víctor Castro

Las protagonistas de la iniciativa

La profesora de la clase que asistió, Alicia Baena, y el propio García eligieron a varias de las chicas para que asistieran al Congreso Mujer, Motor y Formación que se celebró hace unos días en el Instituto Emilio Canaleja de Montilla. Allí practicaron sobre el terreno con un coche de competición ante la mirada de los asistentes.

José Carlos García habló a continuación con José Antonio Pozo, un exmecánico de la entidad que ahora se encuentra vinculado a la Fórmula Uno, para que les diera una master class.

Finalmente, el Racing Cor Competición apostó por cuatro de estas chicas (Ana Flores, Irene Blanco, Carmen Montes y María Quintana) para que debutaran en competición en la Subida a Trassierra, todas ellas becadas por la propia entidad.

La asistencia en la Subida a Trassierra

Las cuatro mecánicas elegidas asistieron al piloto de categoría júnior Aarón Bolívar. Durante las jornadas de la prueba trabajaron con un Peugeot 208 N3 preparado para participar en competiciones de su nivel.

José Carlos García ha declarado que en este tipo de competiciones “asistimos y asesoramos a los pilotos que nos lo solicitan”, además de asegurar que “las cuatro chicas cumplieron a la perfección de trabajar con el coche que tenían encomendado”.

La intención de la entidad es la de seguir manteniéndolas en su estructura para que acudan a competiciones de manera indefinida. Incluso quieren que trabajen con un coche en la próxima edición del Rally Sierra Morena, un evento que en el 2026 puntuará por segundo año seguido para el Campeonato de Europa. Ana Flores, Irene Blanco, Carmen Montes y María Quintana tienen todo el futuro por delante para seguir avanzando en el mundo del motor de competición.