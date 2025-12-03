Palma del Río apunta a acoger la salida de una etapa de la Vuelta a España 2026 con meta en Córdoba

La Vuelta a España, todo parece indicar que va a contar con una etapa en la provincia de Córdoba en la edición del 2026. El acuerdo ya está avanzado entre Unipublic, la entidad que organiza la tercera carrera ciclista por etapas más importante del mundo, y las instituciones cordobesas correspondientes. Palma del Río recibiría la salida de una jornada que acabaría en Córdoba.

La Vuelta del 2026 se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre. La etapa cordobesa va a quedar ubicada entre el 4 y el 10 de septiembre. Los detalles completos serán dados a conocer en la presentación oficial, prevista para el 17 de septiembre en Mónaco, el lugar elegido para su inicio el próximo 22 de agosto.

La etapa cordobesa será una de las muchas que habrá en suelo andaluz el próximo año. Ya se conoce que Granada recibirá al menos las dos etapas finales, que podrían ser incluso tres, para sustituir a Madrid, el lugar designado de manera tradicional para la última etapa. La coincidencia de la última etapa de la Vuelta de España con el Gran Premio de Madring ha provocado que el final de la Vuelta a España se vaya a otra ciudad española.

Los ciclistas, durante la etapa de la Vuelta a España celebrada en el 2024 en suelo cordobés. / A.J. González

Todas las provincias andaluzas recibirán a la carrera

Los ciclistas pasarán por todas las provincias andaluzas durante unas jornadas intensas del mejor ciclismo. Córdoba dispondrá de una etapa que se correrá íntegramente dentro de su territorio. El grupo de trabajo que lidera Fernando Escartín ya trabaja para que el recorrido de ese día sea el más espectacular posible.

La de 2026 será la 28ª ocasión en la que la Vuelta incluirá a Córdoba en su itinerario. La última visita se produjo el 23 de agosto de 2024, en una etapa con salida en Archidona y llegada en Córdoba tras pasar por El Tejar, Benamejí, Encinas Reales, Lucena, Monturque, Aguilar de la Frontera, Montilla y Espejo.

A lo largo de su historia, la prueba ha atravesado la provincia también en los años 1959, 1962, 1972, 1974, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2021 y 2022. Localidades como Córdoba capital, Priego, Montoro, Cabra, Montilla y Belmez han sido escenario de salidas o metas. A esta lista se sumará previsiblemente Palma del Río el próximo mes de septiembre.