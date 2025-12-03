Emanuel Santoro, técnico del Córdoba Futsal: “La gran figura de nuestro equipo es el equipo”

-La primera pregunta es obligada a la vista de la situación del equipo. ¿Ve al Córdoba Futsal en la Copa de España?

-Lo veo compitiendo hasta el final. Creo que estamos en una situación de privilegio, en la que todo el mundo hubiese firmado estar en esta jornada, en vísperas de la trece. Estamos a un punto de la octava posición, a un punto de un equipo como el histórico Inter, muy cerquita de grandes equipos como Palma o Cartagena, habiéndonos enfrentando ya a grandes equipos, tanto en casa como fuera. Creo que el objetivo nuestro tiene que ser siempre ese, el de llegar hasta el final con posibilidades reales de pelear. No veo bien que nos pongamos a juzgar solamente si va a ser exitoso o no alcanzar un objetivo resumiéndolo en un resultado. El cuerpo técnico debe tener una mirada más amplia, valorar las cosas buenas y corregir las no tan buenas que está haciendo el equipo en este tramo de la temporada.

-A la conclusión de la pasada temporada se quedó sin los jugadores con más gol, por lo que tuvo que reinventarse con nuevas apuestas. Pese a que salta a la vista que al equipo le falta gol, lo tiene metido en la lucha de la Copa de España. ¿Cómo se trabaja para conseguir que un equipo como el suyo gane en Manzanares y Valdepeñas y al Jaén?

-Al equipo está claro que le falta gol, ya que es el menos goleador de la Liga, pero también es uno de los menos goleados. Suplimos quizá esa falta de jerarquía de plantilla o de presupuesto con un sacrificio colectivo. Creo que la gran figura de nuestro equipo es el equipo, es el factor colectivo. Sabemos que tenemos que vaciarnos al 100% en cada partido, y a partir de ahí, suplir otras cosas. Un club como Córdoba, que es un club modesto y humilde en la mejor liga del mundo, tiene que reconstruirse cada año. Aquí, cada jugador que tenga una buena temporada, seguramente lo terminará pescando un pez más gordo. Kaué, que el año pasado fue nuestro pívot de más minutos, está jugando en el Magnus, que es el mejor equipo de Brasil. Lo mismo pasó con Juanan, que está en el Valdepeñas, o Muhammad, que estaba aquí y es bicampeón de Liga en Cartagena. Evidentemente, es un club trampolín para muchos jugadores. Nosotros, como entrenadores, no podemos quedarnos lamentándonos por alguien que se fue. Tenemos que intentar reforzarnos tirando de cantera y de algunos jugadores que podamos incorporar por estar dentro de nuestro presupuesto. De lo que se trata es de que si se cambia una pieza, no altere tanto el funcionamiento.

Santoro, en la grada del pabellón cordobés. / A.J. González

-La temporada la empezó su equipo bien. Sin embargo, encajó dos goleadas a continuación. Tras estas goleadas, pasó a apenas recibir tantos. ¿Qué les dijo a los jugadores?

-Aquellos fueron dos partidos muy distintos. Perdimos contra el bicampeón de Liga y contra el tricampeón de Champions. Si hubiésemos perdido 4-2 o 5-2 no habría pasado nada, era lo normal. En el periodismo hay una frase que dice que no es noticia si un perro muerde un hombre, pero si un hombre muerde un perro, sí es noticia. Esos dos partidos nos sirvieron de lección y aprendizaje. El nuestro es un equipo nuevo y muy joven. Muchos chicos han salido por primera vez de su casa y es su primera temporada jugando en Primera. Fueron golpes. La verdad es que fueron semanas muy duras, pues encima tuvimos un parón en medio. Al partido de Palma llegamos en un momento con tres partidos en una semana, de haber ganado en Murcia y de haber empatado con Inter. Fue un poquito una cachetada, un golpe de realidad. En Cartagena nos dimos cuenta de que no se nos pueden ir los equipos en el marcador. Si encajamos un gol, no pasa nada. Tenemos que mantener la tranquilidad y no pretender darle la vuelta al partido acelerados, porque nuestro equipo funciona desde el orden. Si el equipo se mete en un contexto de caos, lo normal es que termine saliendo perjudicado.

-Su equipo estuvo tres partidos y medio encajando goles solo con el rival usando el portero-jugador. ¿Cómo se trabaja para conseguirlo?

-Nosotros intentamos, en primer lugar, ser competitivos. Sabemos que si tenemos que marcar cuatro goles para puntuar, es muy difícil que lo podamos hacer. Por eso somos un equipo agresivo, que presiona, que intenta desarticular el ataque rival. A partir de ahí, que también nos generen situaciones de ataque. Si robamos una pelota, podemos atacar. De un balón podemos sacar una transición y atacar con el otro equipo desorganizado. No somos un equipo que sale con la premisa de decir, bueno, nos colgamos los cinco de del larguero y que nos peguen pelotazos. El equipo tiene una agresividad defensiva que le permite tener un buen balance en cuanto a goles encajados y ser competitivo. En la mayoría de los partidos de la liga hemos encajado uno o dos goles.

-¿Tanto importan hoy en día las jugadas a balón parado? ¿Cuántas horas a la semana las trabajan?

-Todos los días se trabaja el balón parado. Todos los días se trabajan todas las bases del juego, defensa, ataque, incorporación del portero, transición, balón parado en ataque, balón parado en defensa. Perdimos contra Palma y Cartagena encajando mucho goles de balón parado, contra equipos que tienen mucha pegada y calidad. En los últimos partidos hemos dado un pasito adelante en cuanto al balón parado. Hicimos el empate con Jaén, el otro día con un golito de balón parado. Contra el Pozo hicimos un gol de balón parado que nos abrió el partido. Es muy importante. La realidad es que la paridad es muy grande, que es muy difícil meter un gol de ataque cuatro contra cuatro. Otras fases del juego como el balón parado o el portero-jugador terminan teniendo mucha incidencia, en ataque y en defensa, porque también hay que estar preparado para saber defenderlas.

-Este año ha vuelto Zequi. Se le ve con menos pegada pero con más pase. ¿Qué le ha pedido?

-Zequi es un es un líder del equipo, ahora reconvertido en cierre. Siempre fue un ala ofensivo, un jugador muy vertical en transición, con uno contra uno. Ahora ha tenido que jugar de cierre por la lesión de Pablo del Moral y porque quizás también es un rol que necesitamos fortalecer un poco. La realidad es que no tengo un pero para él, porque lo quitamos de su zona de confort y está dando un rendimiento muy, muy alto. Es el jugador con más minutos en lo que va de la liga, teniendo en cuenta que en los dos primeros partidos no jugó por estar lesionado. Forma parte de su madurez. Es un jugador de 31 años al que salir de casa le vino muy bien para refrescar un poco sus ideas. Es muy competitivo en el día a día y hace mejor a los compañeros. Un jugador que hace mejor a los compañeros, siempre lo voy a querer en mi equipo.

-Fabio es un portero de indudable calidad pero al que no le gustaba subir con el balón controlado. Ahora sí lo hace. ¿Lo ha reinventado?

-Esa situación se dio a raíz de lesionarse Víctor y perderse muchos partidos. La realidad es que ellos siempre venían compartiendo minutos. La portería de Córdoba se entiende como la sumatoria de Fabio y Víctor, pues son totalmente complementarios. No estando Víctor, tomamos la decisión de no cambiar nuestro modelo de juego, de seguir haciéndolo, adaptando a Fabio. Lo hicimos muy bien, en el partido de casa con Jaén y en la visita a O Parrulo. Fabio ha mejorado mucho. Que un jugador de la trayectoria de Fabio, con tantos años en ElPozo, nos hable cara a cara y nos agradezca lo que ha mejorado dice mucho de él. Todo esto llega por un buen trabajo del grupo tácticamente, pero también del crecimiento personal de un tipo que no se pone un techo nunca. Su convocatoria en la prelista de la selección es una pequeña frutilla de un postre, un premio a la temporada excepcional que viene haciendo, y un ejemplo de trabajo y sacrificio.

-¿Cree que el Córdoba Futsal está compitiendo tan bien, en parte, porque ha bajado el nivel de la Liga?

-Yo no coincido en eso. Creo que el nivel de la Liga, incluso, ha dado un paso adelante. Sin ir más lejos, subió un equipo como O Parrulo, que hizo una inversión grande, trajo a jugadores de la liga brasileña y está quinto. La clase media ha mejorado. Muchos equipos que antes peleaban por estar abajo, hoy están asomando la cabeza por pelear arriba. Creo yo que el nivel medio ha subido. A diferencia de otros años, hay un corte más, una brecha más grande con los equipos que están en la zona de descenso, aunque sabemos que pueden ganar dos partidos y equipararse con los demás. La realidad que tenemos que mirar es que tenemos a doce puntos el descenso, lo que es un colchón que da tranquilidad. Cuando uno juega con la soga roja del descenso en el cuello, la semana es diferente, la cabeza también aprieta más. Los jugadores son jóvenes y el margen de error es más corto. La tranquilidad actual nos hace trabajar de una manera mejor y enfocar los partidos de otra manera. También nos gusta la presión y disfrutamos de eso.

-Durante una etapa de su vida ejerció de periodista. Háblenos de esa etapa.

-Soy periodista porque tengo un título universitario que lo acredita y trabajé muchos años de eso. Trabajé en radio y a nivel audiovisual. Cuando, por suerte, me empezó a ir un poquito mejor con el fútbol sala, me dediqué al cien por cien a esto, que es mi pasión y mi vida. Tengo la suerte de que mi vocación, lo que me da de comer cada día y año a año, es lo que me apasiona y lo que disfruto, con la contrapartida de que yo trabajo las veinticuatro horas, siete días de la semana, porque mi trabajo es mi hobby. Uso algunas de las herramientas de mi etapa de periodista, en la parte comunicativa y en el manejo de tecnología.

Emanuel Santoro, en un encuentro. / A.J. González

-¿Cuál es el día a día de un entrenador profesional de fútbol sala?

-Nos levantamos muy temprano, más o menos a las siete y media o las ocho menos cuarto. Desayunamos, echamos un paseíto y venimos caminando por la Ribera al pabellón. Siempre, una hora y cuarto antes del entrenamiento, hacemos la reunión preentrenamiento, en la que hablamos de si hay un jugador lesionado, de un jugador al que hay que administrar la carga o de si sube alguien del filial. Tratamos de que cada uno del cuerpo técnico sepa lo que va hacer en cada momento. Sobre las diez menos cuarto salimos a la pista, hasta que a las doce acaba el entrenamiento. Todos los entrenamientos se graban, así que, cuando se termina el entrenamiento, toca bajarlo y archivarlo. Hago un pequeño balance de lo que fue el entrenamiento, de qué estuvo bien y de qué estuvo mal. A mí me gusta ver mucho los entrenamientos inmediatamente después, por si tengo que hacer alguna anotación del entrenamiento. Muchas veces les mando las jugadas a los jugadores. Muchas veces me salto la comida, está mal esto, pero muchas veces me la salto. Entre las dos y las tres trato de de ir a comer. Después trabajo en el scouting, la preparación del partido. Nosotros le damos mucha importancia al análisis del rival. Gran parte de la tarde trabajamos en eso. Por la tarde, alternamos con algún entrenamiento de la base o afrontamos una segunda sesión los días que la hay. También veo algún partido o me junto a tomar un café con el cuerpo técnico para desconectar un poco. Yo tengo una gran ventaja y es que no tengo ningún vicio. No juego, no fumo, no tomo alcohol, no miro Netflix, no apuesto. Los tiempos libres que tengo los dedico al fútbol sala o a estar con los amigos, que también disfruto mucho de eso.

-¿Qué titular le daría a su equipo?

-Pues que tiene que ser un equipo. Tiempo al tiempo. Ese es el titular, tiempo al tiempo. El tiempo nos va poner donde nos merezcamos. Aquí hubo gente que cuando salió sorteado el calendario me dio el pésame, con ElPozo, Inter y Palma, para empezar en seis días, y después Cartagena. Rascamos algún puntito inesperado o quizás perdimos algún partido en casa que teníamos que haber ganado. Creo que competir es saber que a veces vas a ganar y a veces vas a perder. La tranquilidad nuestra tiene que estar en que hicimos todo lo posible y preparamos todo para que el contexto fue propicio para puntuar. Después, no es una ciencia exacta el deporte, no es matemática ni es física o química. Hay un rival que compite y que quiere ganar igual que nosotros. El gran crecimiento de nuestro equipo es levantarnos cuando nos pegan una cachetada.

-Supongo que ya habrá disfrutado de la gastronomía cordobesa. ¿Cuáles son sus platos preferidos?

-Me gusta mucho la tortilla de patatas. Soy bastante básico. No como pescado, por lo que me pierdo gran parte de la gastronomía cordobesa. Ya he probado de todo, el flamenquín, el san jacobo, las migas y demás. Cuando nos juntamos compartimos un buen arroz. En Córdoba se vive muy bien durante todo el año. Ahora hace un poquito de frío y en verano hace bastante calor. Me encuentro muy adaptado a la vida de la ciudad.

-¿Qué hace también en su tiempo libre?

-Nos juntamos algún martes o algún miércoles a ver la Champions o a ir a ver un concierto de de rock, que son un poquito las aficiones que me gustan.