Instituciones
La Diputación reconocerá el talento deportivo cordobés en su gala provincial de Pozoblanco
El Teatro Silo será el 10 de diciembre la sede de un evento que entregará los premios ‘Sportius Virtute’ y distinguirá a deportistas, clubes y entidades por su excelente labor
La Gran Gala del Deporte Provincial de la Diputación de Córdoba celebrará su quinta edición el próximo 10 de diciembre en el Teatro Silo de Pozoblanco, consolidándose como uno de los grandes eventos anuales del deporte cordobés. La Delegación de Deportes de la institución provincial impulsa esta cita concebida como “un punto de encuentro de todos los agentes que conforman el sistema deportivo provincial”. El diputado de Deportes, Antonio Martín, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y su concejal de Deportes, Agustín Cantero, asistieron al acto de presentación.
Así lo destacó el diputado de Deportes, Antonio Martín, quien presentó el acto junto al alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello. Martín subrayó que la Gala “celebra, pone en valor y visibiliza el enorme nivel de las personas y entidades dedicadas al deporte en nuestra provincia”, y recordó que Córdoba es “una de las provincias más destacadas a nivel nacional”, como demuestran los premiados de esta edición.
El alcalde pozoalbense agradeció a la Diputación la elección del municipio para acoger el evento y puso en valor la labor de las entidades deportivas locales. Cabello resaltó “el esfuerzo importante que realizamos desde el Ayuntamiento para colaborar con los colectivos deportivos y convertirnos en referente no solo en Córdoba, sino también en Andalucía y España”. El regidor recordó además algunas inversiones municipales recientes, como la mejora del campo de golf, la ampliación de la nave de atletismo o la renovación de la cubierta de instalaciones deportivas, iniciativas desarrolladas con apoyo de la institución provincial.
Conducción, espectáculo y 132 candidaturas a los premios
La Gala estará conducida por la plata olímpica en gimnasia rítmica Lourdes Mohedano y el periodista Leandro Iglesias, y contará con la participación del humorista Pedro Ángel Roca y la actuación musical del grupo cordobés Fuente Nueva.
El acto comenzará a las 19:00 horas. Durante su desarrollo se darán a conocer los premios Sportius Virtute, que este año han recibido 132 solicitudes, además de entregarse menciones especiales a entidades, profesionales y deportistas por su contribución al deporte provincial.
Entidades y deportistas reconocidos
Los galardones especiales de esta quinta edición recaen en:
- Ayuntamiento de Pozoblanco, por su excelencia en el fomento de la práctica deportiva.
- Cooperativa Covap, por su apoyo continuado a través de iniciativas como la Copa Covap o las conferencias Cuerpo y mente, en el deporte y en la vida.
- Alfonso Cabello, ciclista internacional cordobés reconocido en 2024 por sus logros en los Juegos Olímpicos de París y que en 2025 ha continuado ampliando su palmarés.
- Ciclos Cabello, por su trayectoria en la promoción del ciclismo y la organización de pruebas de alcance nacional como la MTB Guzmán el Bueno o la Gran Fondo Sierra Morena.
- Club Deportivo Pozoblanco, por su destacada labor en la promoción del fútbol para todas las edades y por celebrar en la temporada 25-26 su centenario.
