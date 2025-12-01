La Subida a Las Ermitas desvela sus nuevas camisetas y ultima su duodécima edición

La Subida a Las Ermitas ya encara la cuenta atrás hacia su duodécima edición, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. Y lo hace con uno de los momentos más simbólicos del calendario previo: la presentación de sus camisetas oficiales, una prenda convertida en distintivo para los participantes y, sobre todo, en un altavoz más de la campaña de concienciación sobre la donación de órganos que impulsada por el Club Deportivo Amigos del Coche Escoba junto a la Asociación Amigos de Las Ermitas.

En el acto estuvieron presentes el cantante Manuel Ruiz Queco, el presidente del Club, Antonio Castillejo, así como el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, y el coordinador de trasplantes, José María Dueñas. Todos ellos escenificaron la colaboración entre deporte, sociedad civil y profesionales sanitarios para reforzar el mensaje que envuelve a esta prueba, ya con una docena de entregas a su espalda.

La organización agradeció el respaldo que hace posible, edición tras edición, la continuidad de esta carrera: «Gracias a organizadores, colaboradores y patrocinadores por hacer posible un año más una cita tan importante para promover la donación de órganos en la sociedad», expresaron.

Una carrera abierta y solidaria

La Subida a Las Ermitas mantiene su esencia: un evento inclusivo, pensado para toda clase de corredores, ya sean federados o no, sin distinción de categorías, sexo o lugar de origen. Como requisito, únicamente se exige tener más de 18 años el día de la prueba y no estar sancionado por ninguna federación andaluza de atletismo.

La prueba diseñada para este año dará el pistoletazo de salida el 14 de diciembre, con un recorrido que combina la salida habitual en la Avenida Ronda de los Tejares y la emblemática llegada al Santuario de Las Ermitas. La salida está fijada a las 10.00 horas.

El cupo previsto para esta edición es de 600 dorsales, ampliables hasta 700 en función de la demanda. Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la página del club organizador y mantienen un coste de 18 euros.