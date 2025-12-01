El Navial y el Natación Córdoba destacan en el Campeonato de Andalucía de larga distancia

La localidad sevillana de Mairena del Aljarafe albergó el Campeonato de Andalucía de natación en larga distancia, clasificatorio para el Campeonato de España del 31 enero.

El Navial se proclamó campeón de Andalucía por clubes por delante del CN San Fernando y el CN Huelva. El club de Vista Alegre logró medallas con Alejandra Santano (campeona júnior 2), Rafael Rojas (campeón infantil), Macarena López (subcampeona infantil) y José Carlos Romero (tercer clasificado júnior 2). Antonio José Ruiz fue el mejor alevín.

Los mejores resultados los consiguió Helena Castillo (Natación Córdoba). La joven nadadora, que estrena categoría júnior, batió los récords andaluces de 15 años del 2.000 y el 3.000 metros libres. La participación cordobesa la completaron el CN Montoro y el CN Villarrense.

Helena Castillo, con la medalla conquistada en Mairena del Aljarafe. / CÓRDOBA

Los próximos campeonatos

Las próximas citas serán el Campeonato de Andalucía infantil y júnior (Málaga, 11 al 14 de diciembre) y la fase de ascenso a la Copa de España de Primera División (Córdoba, 20 y 21 de diciembre).