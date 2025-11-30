Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo | Eventos

Tres cordobeses suben por primera vez a los podios absolutos de la Media Maratón de Córdoba

El tope hasta hoy estaba en dos en las ediciones celebradas en los años 2011, 2014 y 2018

Carolina Huertas, Fátima Ouhaddou y María del Mar Marqués, a la conclusión de la carrera.

Carolina Huertas, Fátima Ouhaddou y María del Mar Marqués, a la conclusión de la carrera. / Manuel Murillo

Antonio Raya

Córdoba

Los atletas de la provincia han logrado los mejores resultados de la historia en la Media Maratón de Córdoba. Tres cordobeses han subido a los podios absolutos por primera vez en las 39 ediciones de esta carrera. Los protagonistas han sido la campeona femenina, la aguilarense Fátima Ouhaddou, la tercera femenina, la montillana María del Mar Marqués, y el segundo masculino, el carloteño Sergio Ortiz.

Hasta ahora, el récord de cordobeses en los podios se encontraba en dos, lo que había ocurrido en tres ocasiones. Loli Jiménez venció en el 2011, con Inma Cantero, segunda a un solo segundo de la egabrense. Tres años más tarde, Inma Cantero venció en la categoría femenina y Bruno Márquez finalizó segundo en la masculina.

La última edición con dos cordobeses en los podios

La última edición con dos podios cordobeses fue la del 2018, entonces con sendos terceros puestos para Marta Polo y el lucentino Antonio Montero. Este año, Fátima Ouhaddou, María del Mar Marqués y Sergio Ortiz han acabado entre los tres mejores de la carrera.

Sergio Ortiz, primero izquierda, en el podio masculino de la Media Maratón de Córdoba.

Sergio Ortiz, primero izquierda, en el podio masculino de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

