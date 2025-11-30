El Rahi Sepisur Adesal remonta y derrota al Uneatlántico Pereda

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba logró una trabajada victoria por 27-23 en su duelo ante el Uneatlántico Pereda, un rival directo por el ascenso en la División de Honor Oro de balonmano. El conjunto que entrena Rafa Moreno tuvo que remontar en la segunda parte un marcador adverso para llevarse dos puntos vitales. Este triunfo ha dejado a las jugadoras cordobesas en la quinta plaza con diez puntos, a dos de la zona de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría de su deporte.

Las fuensantinas pagaron un mal inicio con un marcador adverso de 4-8 en el minuto 13. Los cambios tácticos de Rafa Moreno solo sirvieron para recortar un gol la desventaja al descanso (12-15). El Adesal salió a por todas en la segunda parte. Un parcial de 4-0 de salida (16-15, minuto 33) abrió un partido nuevo. La igualdad en el electrónico se mantuvo ya hasta el tramo final, con los dos equipos cuidando al máximo cada posesión. Con el choque empatado a 23 en el 56, llegó el momento de la verdad. El Adesal, pese a sufrir la exclusión de Roda, logró un parcial de 4-0 que sentenció el encuentro (27-23).

Las goleadoras del Adesal

Por el Adesal jugaron Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Irene García (3), Laura Caler, Ortega, Camila Bonazzola, Zoe Turnes (4), Carla Montero (3), Lucía Vacas (7), Irene Lesmes, Nicole Blatche, Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda (1), Jessica Oliva y Andrea Roda (4).