Media Maratón de Córdoba 2025: ¿En qué posición has terminado y qué tiempo has hecho?

La aguilarense Fátima Ouhaddou y el extremeño Houssame Benabbou fueron los ganadores de la trigésimo novena edición de la Media Maratón de Córdoba, que se desarrolló en las calles de Córdoba con buen tiempo y éxito de público. Pincha aquí para ver tu tiempo y puesto.

Los ganadores absolutos

La fondista cordobesa cumplió con los pronósticos para llevarse con autoridad la victoria en la carrera cordobesa con un excelente tiempo de 1.1 horas. La aguilarense no tuvo que forzar para llevarse con comodidad el triunfo.

La victoria en la categoría masculina fue a parar al extremeño Houssame Benabbou con una marca de . El triple campeón de España de media maratón dio una exhibición de clase para celebrar su primer triunfo en Córdoba.

¿En qué puesto acabaste?

¿Cómo has quedado al final de la prueba? Si has sido uno de los más de siete mil corredores inscritos puedes consultar la posición final y el tiempo realizado en esta dirección.

