El mal tiempo y una mancha de combustible obliga a suspender la Subida a Trassierra

La Subida a Santa María de Trassierra de automovilismo no ha podido concluir con normalidad, como consecuencia de los problemas causados por el mal tiempo. Una mancha de gasoil producida por uno de los coches participantes y la grúa ha obligado a parar la competición. Al no poder limpiarse la mancha creada en el asfalto, los comisarios se han visto obligados a dar por terminada la carrera.

En el momento de la suspensión, solo se había acabado la subida de entrenamiento de este domingo. La primera de las dos subidas oficiales del domingo se encontraba en pleno desarrollo, con más de 30 pilotos todavía pendientes de terminar.

La clasificación a la conclusión de la única subida oficial terminada

Los comisarios tendrán que decidir si dan por válida la clasificación de la única subida oficial acabada, la celebrada el sábado, o si dan por terminada la competición sin un ganador. En la categoría de Turismos, el piloto malagueño Manuel Rueda obtuvo la victoria en la única pasada oficial terminada al mítico tramo que cada año acoge la prueba. Rueda firmó un tiempo de 2.17.265 minutos al volante de un Porsche 991 GT 3 Cup. El también malacitano Ignacio Cabezas (Porsche 992 GT 3 Cup) ocupó el segundo lugar a 1.303 segundos. El gaditano Juan José García (Citröen AX VI) concluyó tercero a 10.207 segundos. Rueda buscaba su quinto victoria consecutiva en la prueba.