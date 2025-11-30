Fátima Ouhaddou y Houssame Benabbou vencen a los rivales y a la lluvia hasta imponerse en la Media Maratón de Córdoba

La aguilarense Fátima Ouhaddou y el extremeño Houssame Benabbou vencieron en la 39ª Media Maratón de Córdoba, una prueba celebrada con la presencia de más de 6.000 atletas en la línea de salida. Los dos atletas internacionales con España dieron una exhibición de clase y potencia para llevarse el triunfo en la meta de la Puerta del Puente.

El tiempo no enturbió una gran mañana de atletismo, en la que los atletas tuvieron que hacer un esfuerzo extra para superar las inclemencias meteorológicas. La primera edición con agua desde el 2018 resultó tan espectacular como las carreras de los años anteriores. Un total de 6.142 corredores (4.700 hombres y 1.442 mujeres) desafiaron al tiempo iniciando los 21,097 kilómetros del recorrido.

La Media Maratón de Córdoba desafía a la lluvia / Manuel Murillo

El gran triunfo de la aguilarense

Ouhaddou se impuso con un excelente crono de 1.11.34 horas. La actual campeona de Europa de maratón y de España de media maratón no tuvo que forzar para superar en la meta a sus principales rivales en la lucha por la victoria. La fondista logró la sexta victoria cordobesa en la historia de la carrera, pues anteriormente también lo consiguieron la egabrense Loli Jiménez (2011), Inma Cantero (2013 y 2014) y Juan Ignacio Grondona (2023 y 2024). La cordobesa ganó con el segundo mejor tiempo femenino de la historia de la carrera, solo superado por el récord que posee la keniana Joyce Kepchirui con 1.09.36 desde el 2010.

Hubo que esperar casi siete minutos para ver a la segunda mujer en la llegada, la granadina Carolina Huertas, ganadora el pasado año y que en esta ocasión concluyó segunda con un registro 1.18.27. Hubo una segunda cordobesa en el podio, ya que la montillana María del Mar Marqués concluyó tercera con 1.18.47. Las cinco primeras posiciones las completaron la sevillana Carmen Gutiérrez (1.19.06) y la jienense Silvia Lara con 1.19.51.

Sergio Ortiz, Houssame Benabbou y Alberto González, a la conclusión de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Benabbou cumple con el pronóstico

El ganador en la categoría masculina fue el extremeño Houssame Benabbou con un excelente crono de 1.04.03 horas. El triple campeón de España de media maratón y campeón de Europa del 50 kilómetros en ruta no tuvo que apretar al máximo para superar en la llegada al carloteño Sergio Ortiz (1.05.07) y al malagueño Alberto González (1.07.13). El sevillano Pablo Melero (1.07.55), Mahmud Hamadi (1.07.57) y el cordobés Diego Tirado (1.07.59) completaron las seis primeras plazas.

La carrera volvió a ser un éxito de participación, ya que la inscripción fue la mejor de los últimos siete años. Además, fueron batidos los récords históricos de participación femenina y de atletas de foráneos. MIiles de cordobeses siguieron la carrera por las calles de la ciudad, convirtiendo la Media Maratón de Córdoba en una auténtica fiesta del atletismo.