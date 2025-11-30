Empate sin goles para el Salerm Puente Genil en un duelo de oportunidades fallidas

El Manuel Polinario volvió a vivir una tarde intensa, de esas en las que el guion queda abierto desde el inicio. Salerm Puente Genil y UD Melilla firmaron un empate sin goles en un encuentro marcado por los acercamientos visitantes y por un conjunto rojillo que, pese a competir con solidez, no encontró continuidad en campo contrario. El 0-0 final deja a los de Álvaro Cejudo con la sensación de oportunidad perdida, sobre todo por un tramo final en el que fue el azulino quien rondó con mayor claridad el gol.

Inicio agitado

La cita comenzó con tensión desde los primeros compases. A los diez minutos, un tiro de Dago desviado por un defensor local estuvo cerca de convertirse en el primer tanto azulino, obligando al Polinario a contener la respiración. Dos minutos después, Zaca respondió para el Salerm con un remate tras un saque de esquina, aunque sin la dirección necesaria. Los melillenses se mostraban más verticales, especialmente a través de un el delantero muy activo que protagonizó la mejor acción de la primera mitad: un potente disparo al travesaño que hizo temblar la portería rojilla. Su insistencia volvió a notarse poco después, cuando otro lanzamiento suyo terminó desviado a córner.

Aunque los pontaneses buscaban ganar terreno e imponer su juego, el conjunto visitante se sentía cada vez más cómodo. La sensación de peligro crecía cada vez que Dago recibía de cara. Los pontaneses trataron de estirarse y Lalo probó fortuna en el 28, pero su disparo salió desviado, una acción que fue más aislada que parte de un dominio sostenido.

Con el paso de los minutos el Melilla acumuló más presencia en campo contrario y terminó la primera mitad con la iniciativa, aunque sin concretar sus llegadas. Así, el descanso llegó sin goles, pero con la impresión de que eran los visitantes quienes tenían el partido más controlado.

Lance del encuentro entre el Salerm y el Melilla en el Polinario. / UD Melilla

Final azulino

El Salerm regresó del vestuario con mayor energía y mayor intención ofensiva. Aunque en el 48, un cabezazo de Dago se marchó fuera por poco. A partir de ahí, los rojillos mostraron más continuidad, intentando instalarse en campo rival. Pese a esa mejoría, el Melilla no renunció a su guion y siguió generando peligro. El encuentro entró en un tramo de ida y vuelta, con la sensación de que un detalle podía romper el empate.

La ocasión más clara del conjunto melillense llegó en el minuto 72 con una acción individual de Julio Iglesias, que condujo y recortó hacia dentro antes de armar un disparo cruzado que salió rozando el poste. Fue el aviso más serio de los azulinos en toda la segunda parte. El equipo de Javi Motos acumuló llegadas que obligaron a la defensa rojilla a multiplicarse. La última jugada del partido fue, de hecho, una de las más peligrosas la más peligrosa: Dago se marchó del portero y, cuando buscaba el pase para dejar solo a Nwafuru, apareció un defensor del Salerm para cortar in extremis un balón que ya olía a 0-1.

El empate sin goles deja al Salerm Puente Genil con un sabor amargo en su fortín, donde el equipo volvió a mostrar solidez pero concedió más de lo habitual. Además, los pontaneses siguen sin encontrar el camino hacia una victoria que se vuelve urgente. El empate, valioso, no soluciona la situación clasificatoria de un equipo que continúa en puestos de descenso y que necesita sumar de tres cuanto antes para no quedar descolgado en la tabla.