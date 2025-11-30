Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | La Media Maratón de Córdoba 2025

El certamen regresa registrando su mejor cifra de inscripciones desde 2018 y contará con la novedad de la aguilarense Fátima Ouhaddou, de nuevo participando

Los primeros metros de la Media Maratón de Córdoba 2025, abarrotados de corredores.

Los primeros metros de la Media Maratón de Córdoba 2025, abarrotados de corredores. / Manuel Murillo

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

La Media Maratón de Córdoba regresa este domingo para poner de nuevo en movimiento a la ciudad en su 39ª edición, una prueba que reafirma su condición de evento deportivo más multitudinario de la provincia. La salida está fijada a las 10.00 horas en la Avenida de Vallellano, desde donde arrancará un recorrido que, al igual que en sus grandes años, envolverá a Córdoba por enclaves tan icónicos como Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Las Tendillas o Gran Capitán, antes de encarar la recta final hacia el Puente Romano y la Puerta del Puente. El impulso de esta edición es evidente: el Imdeco ha vendido 7.710 dorsales, la cifra más alta desde 2018 y un crecimiento del 18,7% respecto al año pasado, lo que deja fuera a centenares de atletas que se quedaron sin plaza tras agotarse las inscripciones, quedándose el evento a apenas 1.040 corredores de su récord histórico. Además, contará con la novedad del regreso de la atleta olímpica aguilarense Fátima Ouhaddou, gran favorita en la sección femenina.

