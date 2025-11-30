En directo | La Media Maratón de Córdoba 2025

La Media Maratón de Córdoba regresa este domingo para poner de nuevo en movimiento a la ciudad en su 39ª edición, una prueba que reafirma su condición de evento deportivo más multitudinario de la provincia. La salida está fijada a las 10.00 horas en la Avenida de Vallellano, desde donde arrancará un recorrido que, al igual que en sus grandes años, envolverá a Córdoba por enclaves tan icónicos como Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Las Tendillas o Gran Capitán, antes de encarar la recta final hacia el Puente Romano y la Puerta del Puente. El impulso de esta edición es evidente: el Imdeco ha vendido 7.710 dorsales, la cifra más alta desde 2018 y un crecimiento del 18,7% respecto al año pasado, lo que deja fuera a centenares de atletas que se quedaron sin plaza tras agotarse las inscripciones, quedándose el evento a apenas 1.040 corredores de su récord histórico. Además, contará con la novedad del regreso de la atleta olímpica aguilarense Fátima Ouhaddou, gran favorita en la sección femenina.

Benabbou coge la delantera Coge distancia Houssame Benabbou con respecto a Sergio Ortiz, ya a 500 metros de distancia. Tercero se coloca Alberto González.

La fotolagería de la Media Mediaratón 2025 Por aquí os dejamos la fotogalería de la prueba, con imágenes de Manuel Murillo. La Media Maratón de Córdoba desafía a la lluvia / Manuel Murillo

Récord de participación femenina En esta edición, además, se establece un nuevo récord: el porcentaje de mujeres en la línea de salida ha sido de 23,4%. Hasta la fecha, nunca se habían registrado números por encima del 17,5%.

La salida Así se vivió el arranque de la Media Maratón de Córdoba de 2025. Más de 6.000 corredores se dieron cita en la Avenida de Vallellano, con la lluvia como irremediable coprotagonista. Gran ambiente de aficionados en la matinal de este domingo pese al mal tiempo.

Fátima Ouhaddou también rebasa los diez kilómetros La aguilarense Fátima Ouhaddou sella un tiempo de 0:36:31 al paso por el kilómetro diez. La atleta, campeona de Europa de maratón y de España de Media Maratón, lidera la sección femenina con clara ventaja. Y un dato: tan solo 33 hombres se encuentra por delante de ella en estos instantes.

Benabbou y Ortiz rebasan el kilómetro diez Al paso por el kilómetro diez de la prueba (0:32:01), en cabeza se mantienen el campeón de Europa Houssame Benabbou y el carloteño Sergio Ortiz. A más de un minuto de ellos se encuentran Mustapha Sabili y Alberto González.

Los datos oficiales Y ya tenemos datos oficiales de la carrera. En total, en la salida se contabilizaron un total de 6.142 corredores, 4.700 de ellos hombres y 1.442 mujeres. El dorsal lo recogieron 1.126, por lo que 984 registrados no participaron finalmente en la prueba.

Paso por la Torre de la Malmuerta Ya discurre la carrera por los Jardínes de Colón y la Torre de la Malmuerta.

La primera media hora Consumida la primera media hora de la Media Maratón de Córdoba 2025. Media Maratón de Córdoba 2025 / Manuel Murillo