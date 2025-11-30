Carlos Sainz, en una nube: "Lo hicimos todo perfecto"

Carlos Sainz ha escrito otra página épica y ha completado una de sus mejores carreras en F1 para amarrar el tercer puesto en el GP de Qatar. El piloto madrileño, que ha llegado a las últimas vueltas con el coche dañado, ha resistido con Lando Norris pegado a rueda y ha subido al podio por segunda vez con Williams (tercera contando las sprints). Además, su resultado permite al equipo asegurar matemáticamente el quinto puesto en constructores.

“No puedo estar más orgulloso de todo el equipo por lo que hemos hecho hoy porque pensaba que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada y salimos con un podio”, ha celebrado.

“Lo hemos hecho todo perfecto hoy, en la primera mitad de la temporada no lo hicimos. Hemos desarrollado en tantas áreas que se han presentado oportunidades y las hemos aprovechado todas”, ha dicho Sainz, eufórico en Losail.

“Ha sido una de mis mejores carreras, de las más inesperadas también. No nos lo esperábamos para nada. Una estrategia mala de McLaren, pero teníamos que tener ritmo para aguantar delante de Antonelli. De repente nuestro ritmo de carrera ha mejorado muchísimo. Kimi me hizo un poco de barrera y luego cuando lo pasó Norris era presa fácil”, ha relatado, consciente de su mérito.

“He abierto hueco, lo he hecho confiado y eso me ha ayudado a tener colchón. En las cuatro últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera. Aún no sabemos que és, pero perdía un segundo por vuelta con Lando, que ha acabado muy cerca al final. Si llega a durar una vuelta más me pasa”, ha reconocido Sainz sobre su sufrimiento al final.

Carlos asegura que vislumbró sus opciones de podio tras el fallo de estrategia de McLaren, que no detuvo a sus pilotos con el safety car inicial. “Me di cuenta en el segundo stint cuando vi que tanto Oscar Piastri como Lando Norris no eran capaces de adelantarnos. Creía que era un cuarto puesto y luego ya cuando he empezado a ir muy rápido con el neumático duro he dicho ‘esto está controlado’ y me van a tener que pasar en pista. Últimamente, cuando se me presenta la oportunidad de podio la conseguimos”, ha reivindicado.

"Me dices que iba pelear con los McLaren antes del fin de semana y no me lo creo", ha insistido.